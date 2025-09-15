Άγγελος Τσιγκρής για Άρη Τηλιγάδη: «Καλό ταξίδι φίλε»

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Άρη Τηλιγάδη εξέδωσε ο Άγγελος Τσιγκρής.

Ο Αχαιός πολιτικός Άγγελος Τσιγκρής, με αφορμή το θάνατο Αριστείδη (Άρη) Τηλιγάδη, που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ο Άρης Τηλιγάδης υπήρξε ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός, με βαθιά αγάπη για τον τόπο του και έμπρακτη προσφορά.

Διετέλεσε Οικονομικός Επόπτης και στη συνέχεια Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αιγιαλείας & Καλαβρύτων, πρόεδρος της ελεγκτικής επιτροπής της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος και μέλος της ελεγκτικής επιτροπής της ΓΣΕΒΕΕ.

Για εμένα υπήρξε ένας καλός φίλος.

Θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγό του Αναστασία και τους δύο γιους τους.

Καλό ταξίδι φίλε Άρη!».