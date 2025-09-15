Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Άγγελος Τσιγκρής για Άρη Τηλιγάδη: «Καλό ταξίδι φίλε»

Άγγελος Τσιγκρής για Άρη Τηλιγάδη: «Καλό...

Η ανακοίνωση του Αχαιού πολιτικού

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θάνατο του Άρη Τηλιγάδη εξέδωσε ο Άγγελος Τσιγκρής.

Ο Αχαιός πολιτικός Άγγελος Τσιγκρής, με αφορμή το θάνατο Αριστείδη (Άρη) Τηλιγάδη, που «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Ο Άρης Τηλιγάδης υπήρξε ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός, με βαθιά αγάπη για τον τόπο του και έμπρακτη προσφορά. 

Διετέλεσε Οικονομικός Επόπτης και στη συνέχεια Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, πρόεδρος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αιγιαλείας & Καλαβρύτων, πρόεδρος της ελεγκτικής επιτροπής της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος και μέλος της ελεγκτικής επιτροπής της ΓΣΕΒΕΕ. 

Για εμένα υπήρξε ένας καλός φίλος. 

Θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγό του Αναστασία και τους δύο γιους τους.  

Καλό ταξίδι φίλε Άρη!».

Ειδήσεις Τώρα

Το περιστατικό με οδηγό ταξί που κατέληξε στη σύλληψη του Γιάννη Μάλαμα

Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο μπροστά στο πρώην 409 – Τραυματίας δικυκλιστής

Τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα του φετινού καλοκαιριού στοίχισαν στην Ευρώπη 43 δισεκατομμύρια ευρώ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Άγγελος Τσιγκρής Συλλυπητήρια Ανακοίνωση

Ειδήσεις