Το περιστατικό με οδηγό ταξί που κατέληξε στη σύλληψη του Γιάννη Μάλαμα

Ένα επεισόδιο που είχε με 49χρονο οδηγό ταξί λίγο πριν τις 5:30 τα ξημερώματα της Κυριακής ήταν αυτό που οδήγησε στη σύλληψη του Γιάννη Μάλαμα, του γιου του τραγουδιστή Σωκράτη Μάλαμα, ο οποίος κατέληξε να χτυπήσει αστυνομικό.

Από χθες είχε γίνει γνωστό ότι όλα ξεκίνησαν από την ένταση που προκλήθηκε μεταξύ του μουσικού και ενός οδηγού ταξί, χωρίς όμως να έχει ξεκαθαριστεί τι ακριβώς είχε συμβεί. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στη συμβολή της οδού Αθηνάς με την Ερμού, ο Γιάννης Μάλαμας πήγε να επιβιβαστεί σε ταξί, ωστόσο ο οδηγός αρνήθηκε επειδή είχε πελάτη. Κατά τις ίδιες πηγές ο 24χρονος τραγουδιστής στη συνέχεια χτύπησε με το χέρι και το πόδι του το ταξί του 49χρονου.

Όταν, στη συνέχεια έφτασαν αστυνομικοί στο σημείο, ο Γιάννης Μάλαμας χτύπησε με το κεφάλι του δύο φορές έναν εξ αυτών, τραυματίζοντάς τον στο αριστερό ζυγωματικό και στο κεφάλι.

Όταν, δε, οδηγήθηκε στο ΑΤ Ακροπόλεως για τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του, ο Γιάννης Μάλαμας φέρεται να συνέχισε να βρίζει και να απειλεί τους αστυνομικούς.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων, εξύβριση, απειλή και απλές σωματικές βλάβες