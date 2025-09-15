Τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα του φετινού καλοκαιριού στοίχισαν στην Ευρώπη 43 δισεκατομμύρια ευρώ

Τα κύματα ζέστης, η ξηρασία και οι πλημμύρες, που σηματοδότησαν το καλοκαίρι του 2025, προκάλεσαν απώλειες ύψους 43 δισεκατομμυρίων ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία, σύμφωνα με μελέτη οικονομολόγων που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα και στην οποία υπογραμμίζεται πως αυτά τα άμεσα κόστη δεν είναι παρά η αρχή.

Η μελέτη, υπό τη διεύθυνση της Σεχρίς Ουσμάν του πανεπιστημίου του Μανχάιμ (Γερμανία), ενώ δύο συντάκτες της είναι στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, βασίζεται τόσο στα μετεωρολογικά δεδομένα όσο και σε οικονομικά μοντέλα εκτίμησης των ζημιών που προκαλούνται από τα ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα , τα οποία έχουν καταστεί συχνότερα και πιο έντονα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Λαμβάνει υπόψη τις άμεσες συνέπειες, όπως η καταστροφή δρόμων, πολυκατοικιών ή συγκομιδών από πλημμύρες, αλλά επίσης τις έμμεσες, όπως οι απώλειες παραγωγής που οφείλονται στο χρόνο που απαιτείται για την εκ νέου οικοδόμηση ενός εργοστασίου, στις απώλειες ανθρώπινων ζωών ή στα κόστη που συνδέονται με την προσαρμογή στις νέες συνθήκες.

Ενσωματώνει επίσης τον περισσότερο μακροπρόθεσμο αντίκτυπο επειδή «το αληθινό κόστος των ακραίων φαινομένων (...) εκτείνεται πολύ πέρα από τον άμεσο αντίκτυπό τους», υπογραμμίζει η Ουσμάν. Έτσι η έλλειψη ή η καταστροφή ορισμένων προϊόντων εξαιτίας της ξηρασίας μπορεί να επιφέρει περισσότερο ή λιγότερο μακροπρόθεσμα πληθωρισμό.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία, η μελέτη εκτιμά ότι, μέχρι το 2029, τα μακροοικονομικά κόστη που προκλήθηκαν από τις καταστροφές του καλοκαιριού του 2025 θα μπορούσαν να φθάσουν τα 126 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία είναι, σύμφωνα με τη μελέτη, οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο, καθώς καθεμιά τους αντιμετώπισε φέτος απώλειες άνω των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι απώλειες θα μπορούσαν μεσοπρόθεσμα να υπερβούν τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς το φετινό καλοκαίρι καταγράφηκε πολλαπλασιασμός των κυμάτων καύσωνα και ξηρασίας.

Οι χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης υφίστανται τις λιγότερο σημαντικές απώλειες, όμως τα τελευταία χρόνια οι πλημμύρες έχουν την τάση να πολλαπλασιασθούν εκεί, κάτι που αναμένεται να αυξήσει το κόστος της κλιματικής απορρύθμισης, επισημαίνεται στη μελέτη.

Οι συντάκτες της μελέτης υπογραμμίζουν ότι οι αριθμοί αυτοί υπολείπονται αναμφίβολα της πραγματικότητας, καθώς δεν λαμβάνουν υπόψη το συσσωρευμένο αντίκτυπο των κυμάτων καύσωνα και ξηρασίας, καθώς και ορισμένες άλλες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, όπως οι πυρκαγιές.

Οι αριθμοί για τις οικονομικές απώλειες που ανακοινώνονται εν γένει από τους αντασφαλιστές δεν καλύπτουν παρά τις απώλειες που προκαλούνται στα υλικά αγαθά και παραλείπουν άλλες έμμεσες συνέπειες όπως τις απώλειες παραγωγικότητας που συνδέονται με τη ζέστη, επισημαίνουν.

