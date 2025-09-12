«Καμπανάκι» Meteo για την λίμνη Μόρνου: Έχει την μικρότερη έκταση των τελευταίων τουλάχιστον 10 ετών

Ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία για την έκταση και τα αποθέματα της λίμνης του Μόρνου, που δημοσιεύει η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, και αναδεικνύουν γι’ άλλη μια φορά το πρόβλημα της λειψυδρίας που επικρατεί και στη χώρα μας.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία, η λίμνη του Μόρνου έχει τη μικρότερη έκταση των τελευταίων τουλάχιστον 10 ετών.

Το ΜΕΤΕΟ ενεργοποίησε μία νέα υπηρεσία ενημέρωσης των πολιτών, το Παρατηρητήριο της Τεχνητής Λίμνης Μόρνου (www.meteo.gr/mornos).

Βασικό στοιχείο του Παρατηρητηρίου αποτελούν οι δορυφορικές εικόνες της λίμνης, οι οποίες θα ανανεώνονται ανά δεκαπενθήμερο και θα συγκρίνονται με παλαιότερες.

Η πιο πρόσφατη δορυφορική φωτογραφία του Μόρνου παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Στις 9 Σεπτεμβρίου 2025 παρατηρείται η μικρότερη έκταση της λίμνης του Μόρνου από το 2014 όπου έχουμε διαθέσιμα δεδομένα από τον δορυφόρο Sentinel-2. Η τωρινή έκταση είναι περίπου 8.9 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τον Σεπτέμβριο του 2024, η έκταση της λίμνης του Μόρνου ήταν 11.4 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ το 2023, 15.3 τετραγωνικά χιλιόμετρα-αυτή είναι και η μέση τιμή των τελευταία περίπου 10 ετών.