Meteo: Σε συνθήκες ξηρασίας η Ελλάδα - Χάρτης με τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε συνθήκες ξηρασίας», προειδοποιεί το Meteo παρουσιάζοντας την τελευταία του ανάλυση για την 1η Σεπτεμβρίου 2025.

Ο χάρτης ξηρασίας που δημοσιεύει το Meteo καταγράφει έντονη ή ακραία ξηρασία (επίπεδα 4 και 5) σε μεγάλο μέρος της Κρήτης, της Πελοποννήσου, της ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και της Λέσβου.

Περιοχές με μέτρια έως σημαντική ξηρασία (επίπεδα 2 και 3) περιλαμβάνουν τμήματα της Αττικής, της Εύβοιας, της δυτικής Στερεάς Ελλάδας και της Ηπείρου, καθώς και πολλά νησιά. Αντίθετα, αρκετές περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς εμφανίζουν σχετικά κανονικά επίπεδα εδαφικής υγρασίας.