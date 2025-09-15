Υπόθεση Novartis: Ένοχοι ο "Μάξιμος Σαράφης" και η "Αικατερίνη Κελέση"

Ένοχοι κρίθηκαν για ψευδείς καταθέσεις αλλά και ψευδή καταμήνυση οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis, Φιλίστορας Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη, οι οποίοι ως "Μάξιμος Σαράφης" και "Αικατερίνη Κελέση" είχαν ισχυριστεί ότι πολιτικά πρόσωπα χρηματίστηκαν από τη φαρμακοβιομηχανία.

Η πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ανακοίνωσε ότι οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για πράξεις ψευδούς καταμήνυσης και για όλες τις πράξεις ψευδούς κατάθεσης σε βάρος συγκεκριμένων πολιτικών και μη προσώπων, όπως οι Αντώνης Σαμαράς, Ευάγγελος Βενιζέλος, Άδωνις Γεωργιάδης, Ανδρέας Λοβέρδος, Γιάννης Στουρνάρας, Λίνα Νικολοπούλου, Νίκος Μανιαδάκης. Παράλληλα τους κήρυξε αθώους λόγω αμφιβολιών για κάποιες από τις πράξεις που τους έχουν αποδοθεί.

Για τον κ. Δεστεμπασίδη, η πρόεδρος ανακοίνωσε: ενοχή για ψευδή καταμήνυση σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη. Επίσης κρίθηκε ένοχος για ψευδή κατάθεση σε βάρος οκτώ πολιτικών προσώπων.

Η κ. Μαραγγέλη κρίθηκε ένοχη για ψευδή καταμήνυση σε βάρος των Αντώνη Σαμαρά, Άδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου και Μάριου Σαλμά. Επίσης ένοχη για ψευδή κατάθεση σε βάρος των οκτώ προσώπων.

Η διαδικασία συνεχίζεται για την αναγνώριση ή μη ελαφρυντικών.