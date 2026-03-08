Θεσπρωτία: Σεισμός 5,3 Ρίχτερ - Συνεχείς οι μετασεισμοί

H δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, καθώς και στα νησιά του Ιονίου
Σεισμός 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 8 Μαρτίου 2026 στη Θεσπρωτία σύμφωνα με τα στοιχεία που Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 05:32:30 ώρα Ελλάδας, με εστιακό βάθος 9,7 χιλιομέτρων, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της ΑΒΑΓ της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, κοντά στα σύνορα με την Αλβανία.
H δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, καθώς και στα νησιά του Ιονίου.
Ο Ευθύμης Λέκκας , μίλησε στο ΕΡΤnews, τονίζοντας το μικρό εστιακό βάθος του σεισμού και αναφέρθηκε σε διαδοχικές δονήσεις 4,7 και 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που είναι «καλό σημάδι» μέχρι να αποσαφηνιστεί εάν η δόνηση των 534 Ρίχτερ είναι ο κύριος σεισμός. «Σπίτια που έχουν υποστεί έστω και ελάχιστη ζημιά καλό είναι να μην χρησιμοποιούνται πριν ελεγχθούν», τόνισε ο κ. Λέκκας.
Είναι συνεχείς οι μετασεισμοί και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα, είπε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης περιγράφοντας πολύ ισχυρό σεισμό στον Δήμο Ζίτσας.
«Ο κόσμος έχει βγει έξω, είναι τρομαγμένος, και όπως συμβαίνει με σεισμούς άνω των 5 Ρίχτερ υπήρξε διακοπή ηλεκτροδότησης», δήλωσε στο ΕΡΤnews, ο Ευθύμιος Χρυσοστόμου αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννίνων.
Ο γνωστός σεισμολόγος Άκης Τσελέντης σε ανάρτησή του σημείωσε:
Σεισμική Καλημέρα
Σήμερα στις 05:32, είχαμε ισχυρό σεισμό M=5.3,EΠIK:12 XΛM. A THΣ ΛEΠTOKAPIAΣ ΘEΣΠPΩTIAΣ και 5έσσερα λεπτά αργότερα συνέβη δόνηση 4,7 βαθμών περίπου στην ίδια περιοχή.
Έγινε κοντά στα σύνορα με την Αλβανία. Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, καθώς και στα νησιά του Ιονίου.
Τις τελευταίες 7 ημέρες, στο/στη Λεπτοκαρυά σημειώθηκαν 28 σεισμοί μεγέθους έως 2.5 Ρίχτερ σε απόσταση έως και 100 km:
* 5 σεισμοί μεγέθους 2 βαθμών και άνω
* 23 σεισμοί μεγέθους κάτω των 2 βαθμών
Νομίζω ότι τα μεγέθη που θα ακολουθήσουν θα είναι μικρά και δεν βλέπω λόγο ανησυχίας για την Συγκεκριμένη περιοχή. Η «μετά»σεισμική ακολουθία έως τώρα είναι ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ.
