Θεσπρωτία: Σεισμός 5,3 Ρίχτερ - Συνεχείς οι μετασεισμοί

Σεισμός 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 8 Μαρτίου 2026 στη Θεσπρωτία σύμφωνα με τα στοιχεία που Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 05:32:30 ώρα Ελλάδας, με εστιακό βάθος 9,7 χιλιομέτρων, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της ΑΒΑΓ της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, κοντά στα σύνορα με την Αλβανία.

H δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, καθώς και στα νησιά του Ιονίου.

Ο Ευθύμης Λέκκας , μίλησε στο ΕΡΤnews, τονίζοντας το μικρό εστιακό βάθος του σεισμού και αναφέρθηκε σε διαδοχικές δονήσεις 4,7 και 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που είναι «καλό σημάδι» μέχρι να αποσαφηνιστεί εάν η δόνηση των 534 Ρίχτερ είναι ο κύριος σεισμός. «Σπίτια που έχουν υποστεί έστω και ελάχιστη ζημιά καλό είναι να μην χρησιμοποιούνται πριν ελεγχθούν», τόνισε ο κ. Λέκκας.

Είναι συνεχείς οι μετασεισμοί και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα, είπε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης περιγράφοντας πολύ ισχυρό σεισμό στον Δήμο Ζίτσας.

«Ο κόσμος έχει βγει έξω, είναι τρομαγμένος, και όπως συμβαίνει με σεισμούς άνω των 5 Ρίχτερ υπήρξε διακοπή ηλεκτροδότησης», δήλωσε στο ΕΡΤnews, ο Ευθύμιος Χρυσοστόμου αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννίνων.