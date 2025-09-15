Ηλεία: Συνελήφθη για εκκρεμή καταδίκη ενός έτους για ναρκωτικά

Στη Γαστούνη
Μετά από σχετικό αστυνομικό έλεγχο πραγματοποιήθηκε η σύλληψή του.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στη Γαστούνη από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πατρών, με την οποία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.
