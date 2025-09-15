Back to Top
Νέο ρεκόρ για το thebest.gr: Στη θέση 25 στη χώρα, σταθερά πρώτο στην περιφέρεια

Νέο ρεκόρ για το thebest.gr

Το thebest.gr συνεχίζει να γράφει ιστορία!

Σύμφωνα με τα έγκυρα στοιχεία της Similarweb, το thebest.gr κατέγραψε νέο ρεκόρ επισκεψιμότητας και ανέβηκε στη θέση 25 στην κατηγορία “Ειδήσεις & Media” πανελλαδικά.

Παράλληλα, παραμένει σταθερά πρώτο στην ελληνική περιφέρεια, αποδεικνύοντας ότι εδώ και 16 χρόνια λειτουργίας, αποτελεί την πιο αξιόπιστη και δυναμική ενημερωτική πηγή εκτός κέντρου.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς – το κοινό μας και την αγορά – που στηρίζετε το thebest.gr όλα αυτά τα χρόνια και μας δίνετε τη δύναμη να συνεχίζουμε να προσφέρουμε έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση κάθε μέρα!

