Τέμπη: Στην πρόεδρο εφετών και στους διαδίκους η εισαγγελική πρόταση

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας κατέθεσε σήμερα, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου.την πρότασή του επί του κατηγορητηρίου στην πρόεδρο Εφετών και στη συνέχεια την απέστειλε στους διαδίκους της υπόθεσης των Τεμπών.

Η πρόταση, η οποία αριθμεί 996 σελίδες, στηρίζεται στη μελέτη της ογκώδους δικογραφίας που περιλαμβάνει περισσότερες από 60.000 σελίδες. Ο εισαγγελικός λειτουργός παρέλαβε τη δικογραφία στις 8 Σεπτεμβρίου και μέσα σε λίγες ημέρες προχώρησε στη σύνταξη της πρότασής του.

Από τις 8:05 το πρωί η πρόταση άρχισε να αποστέλλεται στους διαδίκους, αφού προηγουμένως είχε κατατεθεί επισήμως στην πρόεδρο Εφετών.

Σύμφωνα με τη δικονομική διαδικασία, οι διάδικοι έχουν πλέον στη διάθεσή τους προθεσμία περίπου δέκα ημερών για να ασκήσουν ένδικα μέσα, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την είσοδο της υπόθεσης Τεμπών στην τελική ευθεία, με τις οικογένειες των θυμάτων και την κοινωνία να αναμένουν με αγωνία την έναρξη της δίκης που θα αποδώσει ευθύνες για το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της χώρας.