Τέμπη: Το πόρισμα για την πυρασφάλεια στον εφέτη ανακριτή- Στον Άρειο Πάγο ο φάκελος για πρώην γενικούς γραμματείς

Στον εφέτη ειδικό ανακριτή διαβίβασε ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου αναφορικά με την πυρασφάλεια της μοιραίας αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο μέγιστος ρυθμός εκπομπής θερμότητας κατά τη φωτιά ήταν ιδιαίτερα υψηλός, ειδικά στα βαγόνια Β2 και Β4, γεγονός που πιθανώς συνέβαλε στην ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς και την τραγική κατάληξη για πολλούς επιβάτες.

Στον Άρειο Πάγο στοιχεία για Καραμανλή και γενικούς γραμματείς

Παράλληλα, ο εφέτης ανακριτής διαβίβασε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλλα, τον φάκελο που αφορά επτά γενικούς γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών για την περίοδο 2016–2023. Στόχος είναι να αποφανθεί το Δικαστικό Συμβούλιο, που θα συγκροτηθεί τις επόμενες ημέρες από δικαστές του Αρείου Πάγου, αν συντρέχουν λόγοι δίωξης εις βάρος των προσώπων αυτών σε σχέση με την τραγωδία.

Η απόφαση του Συμβουλίου θα κρίνει:

Αν οι γενικοί γραμματείς και ο πρώην υπουργός Κώστας Αχ. Καραμανλής θα ελεγχθούν με την ιδιότητα του συμμετόχου, βάσει του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Ή αν η ευθύνη των γενικών γραμματέων είναι αυτοτελής, οπότε θα χρειαστεί νέα δικαστική έρευνα στη Λάρισα, με επανέναρξη της ανάκρισης.

Η κύρια ανάκριση και οι 36 κατηγορούμενοι

Υπενθυμίζεται ότι η κύρια ανάκριση για την υπόθεση έχει ολοκληρωθεί με 36 πρόσωπα να αντιμετωπίζουν κατηγορίες, ωστόσο οι αποκαλύψεις για τις παραλείψεις σε επίπεδο διοίκησης και υποδομών διατηρούν ανοιχτά πολλά κρίσιμα ερωτήματα.