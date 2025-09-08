Νετανιάχου: Προειδοποιεί για άμεση απομάκρυνση των κατοίκων της Γάζας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε σήμερα, Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου, τους κατοίκους της πόλης της Γάζας να εγκαταλείψουν την περιοχή άμεσα, καθώς ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται να εντείνει τις επιχειρήσεις του.

«Σας έχουν προειδοποιήσει. Φύγετε τώρα!» δήλωσε με αυστηρό τόνο ο Νετανιάχου, απευθυνόμενος στους πολίτες της Γάζας, τονίζοντας ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανασυντάσσονται και συγκεντρώνονται γύρω από την πόλη ενόψει χερσαίας εισβολής.

Στο στόχαστρο η Χαμάς – «Καταστροφικός τυφώνας» προ των πυλών

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ ανακοίνωσε νέα κλιμάκωση των αεροπορικών επιδρομών στη Γάζα. Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς εξαπέλυσε σφοδρή προειδοποίηση προς τη Χαμάς, δηλώνοντας ότι είτε θα παραδοθεί είτε θα «εξοντωθεί».

«Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση προς τους δολοφόνους και βιαστές της Χαμάς, στη Γάζα και στα πολυτελή ξενοδοχεία του εξωτερικού: απελευθερώστε τους ομήρους και καταθέστε τα όπλα σας, αλλιώς η Γάζα θα καταστραφεί», τόνισε ο Κατς μέσω ανάρτησής του στο Χ (πρώην Twitter).

«Σήμερα ένας καταστροφικός τυφώνας θα πλήξει τον ουρανό της Γάζας και οι στέγες των τρομοκρατικών πύργων θα σειστούν», πρόσθεσε, επιβεβαιώνοντας ότι ο στρατός ετοιμάζεται για διεύρυνση των στρατιωτικών ελιγμών.

Τελεσίγραφο ΗΠΑ στη Χαμάς – Στο τραπέζι νέα πρόταση για τους ομήρους

Η τελευταία προειδοποίηση έρχεται λίγο μετά από σκληρό μήνυμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τη Χαμάς, καλώντας την να απελευθερώσει όλους τους ομήρους άμεσα.

Σύμφωνα με Ισραηλινό κυβερνητικό αξιωματούχο, η πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει την άμεση απελευθέρωση όλων των 48 ομήρων –νεκρών και ζωντανών– κατά την πρώτη ημέρα μιας πιθανής εκεχειρίας, ως προϋπόθεση για την έναρξη διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Χαμάς από την πλευρά της δηλώνει ότι εξετάζει την πρόταση, αλλά επαναλαμβάνει τη θέση της: θα απελευθερώσει όλους τους ομήρους μόνο εφόσον υπάρξει σαφής δέσμευση για τερματισμό των εχθροπραξιών και αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας.