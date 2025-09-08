Γαλλία: Πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού- Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης

Ο Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο μιας πολιτικής κρίσης, καθώς η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού απέτυχε να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση.

Πρόκειται για τον τέταρτο πρωθυπουργό που αποχωρεί σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών, επιβεβαιώνοντας την πολιτική αστάθεια που ταλανίζει τη Γαλλία.

Παρά την έντονη επικοινωνιακή προσπάθεια του Μπαϊρού και τις επαφές του με πολιτικούς ηγέτες, ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ούτε η κοινωνία πείστηκαν για την αναγκαιότητα των μέτρων λιτότητας που πρότεινε, τα οποία περιλάμβαναν περικοπές ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ομιλία με προειδοποιήσεις και εκκλήσεις

Στην ομιλία του ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης, ο Φρανσουά Μπαϊρού έκανε λόγο για μια «δοκιμασία αλήθειας» και επισήμανε την επείγουσα ανάγκη μείωσης του δημόσιου χρέους, το οποίο αγγίζει το 114% του ΑΕΠ. «Η χώρα μας αιμορραγεί σιωπηλά. Γίνεται φτωχότερη κάθε χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Παράλληλα, κάλεσε τους βουλευτές να ενεργήσουν με βάση τη συνείδησή τους, παραπέμποντας στο Άρθρο 27 του Συντάγματος, υποστηρίζοντας πως «συνθήματα δεν έχουν θέση εδώ».

Η επόμενη ημέρα για τον Μακρόν

Ο Μπαϊρού αναμένεται να υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας το πρωί της Τρίτης (9 Σεπτεμβρίου), με τον Εμανουέλ Μακρόν να καλείται για άλλη μια φορά να επιλέξει νέο πρωθυπουργό. Οι πιθανοί υποψήφιοι αυτή τη φορά φαίνεται να προέρχονται κυρίως από την κεντροαριστερά, καθώς η Αριστερή Συμμαχία είναι η μεγαλύτερη δύναμη στη σημερινή Εθνοσυνέλευση.

Μετά την αποτυχία των επιλογών Μπαρνιέ και Μπαϊρού — από το συντηρητικό και κεντρώο χώρο αντίστοιχα — ενισχύονται οι πιέσεις προς τον Μακρόν να στραφεί σε πρόσωπο από τον σοσιαλιστικό ή ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Ήδη ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών, Μπορίς Βαλό, δήλωσε δημόσια ότι είναι έτοιμος να αναλάβει κυβερνητική ευθύνη.

Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι υποψήφιοι

Ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται έντονα:

Ολιβιέ Φορέ, ηγέτης των Σοσιαλιστών, με 66 έδρες και μετριοπαθές προφίλ.

Μπερνάρ Καζνέβ, πρώην πρωθυπουργός με εμπειρία και θεσμικό κύρος.

Πιερ Μοσκοβισί, πρώην Υπουργός Οικονομικών και νυν επικεφαλής της Cour des Comptes.

Ερίκ Λομπάρ, υπουργός Οικονομικών, με κοινωνικο-φιλελεύθερο προφίλ.

Από το συντηρητικό μπλοκ, πιθανές επιλογές παραμένουν:

Σεμπαστιέν Λεκορνύ, Υπουργός Άμυνας και στενός σύμμαχος του Μακρόν.

Κατερίνα Βοτρίν, νυν Υπουργός Εργασίας και Υγείας.

Μπρούνο Ρεταγιό και Ζεράλ Νταρμανέν, που όμως ενδέχεται να μην επιθυμούν να «καούν» πολιτικά ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Κοινωνικές εντάσεις και αντιδράσεις

Η αποτυχία της κυβέρνησης Μπαϊρού να πείσει για τις περικοπές έχει προκαλέσει κοινωνική αναταραχή. Συνδικάτα και πολίτες σχεδιάζουν γενικές απεργίες και κινητοποιήσεις, ξεκινώντας από την Τετάρτη, ενώ κεντρική ημέρα δράσης ορίζεται η 18η Σεπτεμβρίου.

Η οργή φέρνει μνήμες των «Κίτρινων Γιλέκων», ενώ η δυσφορία για τα προτεινόμενα μέτρα λιτότητας είναι διάχυτη σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

Ένα πολιτικό σύστημα σε κρίση

Η Γαλλία αντιμετωπίζει μια από τις μεγαλύτερες πολιτικές κρίσεις από την ίδρυση της Πέμπτης Δημοκρατίας το 1958. Το γαλλικό Σύνταγμα δημιουργήθηκε για να διασφαλίζει σταθερότητα, όμως ο Μακρόν ηγείται πλέον μιας χώρας με κοινοβούλιο χωρίς σαφή πλειοψηφία και ελάχιστη διάθεση για συναίνεση.

Αν και έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, όπως έκανε και το 2024, η πίεση για πιο δραστικές λύσεις αυξάνεται, καθώς το χάσμα μεταξύ Προεδρίας, κοινοβουλίου και κοινωνίας μεγαλώνει.