Νέο τροχαίο δυστύχημα στον ΒΟΑΚ: Νεκρός 17χρονος οδηγός φορτηγού

Νεκρός οδηγός φορτηγού, που κινούνταν στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης στο ύψος μεταξύ Αγίας Πελαγίας και Φόδελε.

Πρόκειται για έναν 17χρονο οδηγό, σύμφωνα με το neakriti.gr. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το όχημα έφυγε από την πορεία του και ο οδηγός εγκλωβίστηκε μέσα σε αυτό.

Στο σημείο βρίσκονται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ένα από την ΕΜΑΚ καθώς και δύναμη της αστυνομίας που διερευνά ήδη τα αίτια πρόκλησης του δυστυχήματος.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 17χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.