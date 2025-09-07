Πάτρα: Νέο τροχαίο με δίκυκλο στην οδό Αμερικής- Στο σημείο που έχασε τη ζωή του ο 27χρονος Δημήτρης Λιόπετας

Δεν έχουν περάσει παρά μόνο λίγες ημέρες από την τραγωδία με τον θάνατο του 27χρονου Δημήτρη Λιόπετα στην οδό Αμερικής στην Πάτρα, και ένα ακόμη τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο ίδιο ακριβώς σημείο, ξυπνώντας μνήμες και προκαλώντας νέα ανησυχία.

Σύμφωνα με πληροφορίες Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε – υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες – με δίκυκλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης του.

Η Τροχαία Πατρών έχει αναλάβει τη διερεύνηση των συνθηκών του νέου συμβάντος.