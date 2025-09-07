Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Χαλκιδική: Επιχείρηση 11 πυροσβεστών με 5 οχήματα για τον απεγκλωβισμό τραυματία τροχαίου

Χαλκιδική: Επιχείρηση 11 πυροσβεστών με ...

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν συνολικά 11 πυροσβέστες με 5 οχήματα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Σιθωνίας, λίγο πριν τη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 13:30 με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Στην επιχείρηση κλήθηκε η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, όπου με χρήση διασωστικής σκάλας απεγκλωβίστηκε ο οδηγός ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Πολυγύρου.

Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν συνολικά 11 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Ειδήσεις Τώρα

Αυτά είναι τα νησιά στα οποία θα μειωθεί κατά 30% ο ΦΠΑ

Mercury Psillakis: Προσπάθησε να σώσει τους φίλους του από τον καρχαρία

Πάτρα: Πάνω από 700 διαμερίσματα θα δημιουργηθούν στο στρατόπεδο Μανουσογιαννάκη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Τροχαίο ατύχημα Χαλκιδική

Ειδήσεις