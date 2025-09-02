Θρήνος στην Πάτρα: O 27χρονος Δημήτρης Λιόπετας ο νεκρός του τροχαίου στην Αμερικής

Θρήνος στην Πάτρα για τον 27 μόλις ετών Δημήτρη Λιόπετα, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή.

Ο 27χρονος είναι το θύμα του τροχαίου που σημειώθηκε σήμερα στη συμβολή των οδών Αμερικής και Νέας Εθνικής Οδού, όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με ΙΧ.

Το τροχαίο σημειώθηκε σήμερα στις 11.30 περίπου το πρωί. Ο 27χρονος κινούνταν κανονικά με τη μηχανή του στο ρεύμα προς Ρίο όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οδηγός ΙΧ που κατευθυνόταν προς Πάτρα επιχείρησε αναστροφή από το «κενό» που υπάρχει στο σημείο για να κινηθεί προς Ρίο. Το αυτοκίνητο παρέσυρε τη μηχανή και την εκσφενδόνισε.

Ο Δημήτρης είναι γιος του Νίκου και της Ντίνας Λιόπετα, ιδιοκτητών του Quick Film στην Πάτρα. Ο χαμός του έχει προκαλέσει σοκ στους γονείς, στα αδέρφια του, στους φίλους του και σε όλους όσοι τον γνώριζαν.

Ο εκλιπών ήταν ναυτικός στο επάγγελμα.

Η οικογένεια Λιόπετα βυθίστηκε στο πένθος. Απαρηγόρητα είναι τα αδέλφια του Γιώργος, Αλέξανδρος, Κωνσταντίνος και Κυριάκος.

Το thebest.gr εκφράζει στην οικογένεια του εκλιπόντα θερμά συλλυπητήρια.