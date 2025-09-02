Πάτρα: 250 παιδιά χωρίς τετράδια και μολύβια- Και 7 πυρόπληκτες οικογένειες στη λίστα του «Φωτεινού Αστεριού»

Με το πρώτο κουδούνι να πλησιάζει, 250 παιδιά όλων των σχολικών βαθμίδων στην Πάτρα δεν θα μπορέσουν να ξεκινήσουν τη νέα σχολική χρονιά με τα απαραίτητα εφόδια.

Πρόκειται για μαθητές που προέρχονται από 170 οικογένειες της πόλης, ανάμεσά τους και 7 πυρόπληκτες, οι οποίες εξακολουθούν να δοκιμάζονται από τις συνέπειες της καταστροφικής φωτιάς

Τα στοιχεία που δίνει το Φωτεινό Αστέρι, ο οργανισμός που στηρίζει οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη, αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Όπως επισημαίνει στο thebest.gr η υπεύθυνη Βάσω Νικολακοπούλου, «ο αριθμός των παιδιών που δεν διαθέτουν ούτε τα βασικά σχολικά είδη είναι ιδιαίτερα μεγάλος και προκαλεί προβληματισμό, καθώς, όπως φαίνεται, τα πράγματα δεν αναμένεται να αλλάξουν σύντομα. Τα παιδιά αυτά δεν θα ξεκινήσουν την χρονιά ισότιμα με τους συμμαθητές τους, καθώς δεν έχουν, ούτε τα τετράδια, ούτε και τα μολύβια που απαιτούνται. Στην παρούσα φάση, υπάρχει μεγάλη ανάγκη από σπιράλ τετράδια».

Η πρωτοβουλία του Φωτεινού Αστεριού για συγκέντρωση σχολικών ειδών αποκτά φέτος ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς η ζήτηση για βοήθεια έχει αυξηθεί αισθητά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Οι υπεύθυνοι του οργανισμού απευθύνουν έκκληση ώστε κανένα παιδί να μη μείνει χωρίς τα απαραίτητα σχολικά είδη.

Σε ό, τι αφορά, τις 7 πυρόπληκτες οικογένειες, που έχουν απευθυνθεί στο οργανισμό, πέρα από τα σχολικά είδη των παιδιών τους, υπάρχει μεγάλη ανάγκη και σε τρόφιμα.

Στο Φωτεινό Αστέρι, λειτουργεί και «Κουζίνα», η οποία μαγειρεύει 60 μερίδες φαγητού, δυο φορές την εβδομάδα και αν υπάρχει επάρκεια σε είδη, αυξάνονται σε τρείς.