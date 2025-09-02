Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: 1.036 ΑΦΜ πήραν παράνομα 22,6 εκατ. ευρώ - Δεσμεύονται οι περιουσίες τους

Τα πρώτα αποτελέσματα της προκαταρκτικής ποινικής έρευνας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσίασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως ανακοίνωσε τα «αμαρτωλά» ΑΦΜ είναι 1.036 ενώ καταλογίστηκαν 22,6 εκατομμύρια ευρώ, τονίζοντας πως δεσμεύονται οι περιουσίες τους.

«Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πλήγωσε την ελληνική κοινωνία», τόνισε αρχικά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στις δηλώσεις του από την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης και συνέχισε:

«Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ορισμένοι να επιβουλεύονται τους πολύτιμους δημόσιους πόρους, είτε είναι εθνικοί είτε ευρωπαϊκοί. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη στήριξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, όχι για τον παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό κάποιων».

«Και οι μηχανισμοί γίνονται κάθε μέρα και πιο αποτελεσματικοί, με σύγχρονα μέσα, με άνδρες και γυναίκες που είναι πιστοί και αφοσιωμένοι στο καθήκον τους», υπογράμμισε ο υπουργός και επισήμανε πως «η Νομιμότητα, η ασφάλεια είναι δικό μας καθήκον, αλλά και κοινή μας υπόθεση Κοινωνίας και Πολιτείας. Γιατί, αν θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον, μόνο έτσι μπορούμε να το πετύχουμε. Με την κοινή μας δράση, με το ενδιαφέρον και την έγνοια μας για τον διπλανό μας και την πατρίδα μας».

Ο υπουργός δήλωσε ότι από τον εποπτεύοντα εκδόθηκε παραγγελία για να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση, για τη διερεύνηση της υπόθεσης από το 2019 μέχρι το 2024.

Με την προαναφερόμενη παραγγελία διατάσσεται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να συλλεγούν τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για να κριθεί, από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, αν θα πρέπει να κινηθεί ποινική δίωξη για τις παρακάτω πράξεις:

εγκληματική οργάνωση/σύσταση/συμμορία,

κοινή και διακεκριμένη απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση,

κοινή και διακεκριμένη πλαστογραφία κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση,

ηθική αυτουργία / συνέργεια στις ανωτέρω πράξεις κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, κατά συρροή, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση.



Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αποκάλυψε τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι σήμερα από την διεξαχθείσα έρευνα. Συγκεκριμένα,

Μέχρι σήμερα, έχουν προκύψει τα εξής στοιχεία: ο αριθμός αιτήσεων (ΑΦΜ) προς διερεύνηση ανέρχεται σε 6.354, οι εξαγόμενες εκθέσεις σε 1.036 και τα καταλογισθέντα ποσά, τα ποσά δηλαδή που έχουν παρθεί παράνομα, ανέρχεται σε 22.667.522,17 ευρώ.

Επιπρόσθετα, ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι η διαβίβαση ανακριτικών εκθέσεων στην εισαγγελική Aρχή, μέχρι σήμερα, έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις.

Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια της έρευνας εξήχθησαν τα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν 819.620 αιτήσεις μοναδικών δικαιούχων για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και 2024. Η, έως σήμερα, διερεύνηση των περιπτώσεων, που διαπιστώθηκε απάτη στη λήψη οικονομικών επιδοτήσεων, έχει αναδείξει τις εξής μεθόδους:

Παραποίηση της νόμιμης κυριότητας των δηλωθέντων αγροτεμαχίων από τους αιτούντες.

Ψευδή δήλωση κυριότητας αγροτεμαχίων θανόντων ιδιοκτητών κατόπιν κληρονομικών δικαιωμάτων ή ελλείψει αυτών.

Ψευδής δήλωση κυριότητας ζωικού κεφαλαίου.

Υποβολή μοναδικών αιτήσεων από δικαιούχους χωρίς πληρότητα κριτηρίων επιλογής.

Ή ψευδής δήλωση αγροτεμαχίων εκμετάλλευσης από δικαιούχους εκτός της έδρας διαμονής ή επαγγελματικής δραστηριοποίησής τους. Η παραγγελία του Εισαγγελέα εκτελείται αδιάλειπτα και για αυτόν τον σκοπό θα δημιουργηθεί μία ειδική ομάδα αστυνομικών από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που θα αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας, με τους εξής στόχους:

Συνεχή επικαιροποίηση των κριτηρίων επισήμανσης αιτήσεων μοναδικών δικαιούχων (ΑΦΜ).

Εξέταση δραστηριοποίησης εγκληματικών ομάδων, οι οποίες έδρασαν οργανωμένα για τη λήψη σχετικών επιδοτήσεων.

Τον προσδιορισμό, εκ νέου, μεθόδων που αναπτύχθηκαν για την εξαπάτηση του μηχανισμού παροχής επιδοτήσεων.