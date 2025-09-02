Καταργείται για τουλάχιστον 2 μήνες ο κεντρικότερος δρόμος της Αγυιάς - Εργασίες για τον κεντρικό αγωγό του αντλιοστασίου - ΦΩΤΟ

Όπως σε κάθε μεγάλο έργο έτσι και σε αυτό του αντλιοστασίου στην περιοχή της Ρομάντζας παραπλεύρως της Ηρώων Πολυτεχνείου στην Πάτρα, απαιτούνται κάποιες θυσίες στην καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής όπου εκτελούνται οι εργασίες.

Η διασύνδεση οικιών και της περιοχής της Αγυιάς απαιτεί ένα μεγαλύτερο και πιο ικανό κεντρικό δίκτυο σωληνώσεων, που θα οδηγούν τα αστικά λύματα από την κάθε οικία στον κεντρικό αγωγό, εν συνεχεία στο αντλιοστάσιο και τέλος με τη δύναμη των αντλιών της εγκατάστασης στον βιολογικό καθαρισμό της Πάτρας.

Το thebest.gr μίλησε με τον υπεύθυνο του έργου που ξεκίνησε σήμερα 2 Σεπτεμβρίου επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου. Η ενημέρωση είναι πως το έργο των εκσκαφών και του περάσματος κεντρικών αγωγών με διασύνδεση στο αντλιοστάσιο στο ύψος της Ηρώων Πολυτεχνείου, θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο μήνες. Εκ των πραγμάτων από σήμερα ξεκινά ένας κυκλοφοριακός γολγοθάς - ειδικά για τους μόνιμους κατοίκους- καθώς οι οδηγοί θα αναγκάζονται να κινηθούν μέσω παράπλευρων οδών της Αγίου Κωνσταντίνου.

Οταν ολοκληρωθούν οι εργασίες των σωληνώσεων του κόμβου, αναμένεται να ξεκινήσει η διασύνδεση των επιμέρους κατοικιών με επιβάρυνση των ιδιωτών για τα αστικά λύματα που τους αφορούν.