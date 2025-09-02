Πάτρα: Φωτιά δίπλα στη στάση του Προαστιακού στην Αγυιά- ΒΙΝΤΕΟ

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί σε καλαμιές δίπλα στη στάση του Προαστιακού στην πλατεία της Αγυιάς, επί της οδού Διαγόρα στην Πάτρα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την άμεση κατάσβεση, προκειμένου να μην επεκταθεί η πυρκαγιά σε παρακείμενες κατοικίες και καταστήματα. Επί τόπου βρίσκεται και η αστυνομία που εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής νεαρών ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο