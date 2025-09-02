16 χρόνια thebest FIRST- Από μια καινοτόμο ιδέα, σε ένα μεγάλο ταξίδι

16 χρόνια ενημέρωσης, εμπιστοσύνης και εξέλιξης

Το thebest.gr συμπληρώνει φέτος 16 χρόνια ζωής και δυναμικής παρουσίας στον χώρο της ενημέρωσης, διατρέχοντας, με υψηλές ταχύτητες, μια διαδρομή γεμάτη επιτυχίες και συγκινήσεις. Μια διαδρομή που ξεκίνησε το 2009, με στόχο να αποκτήσουν η Πάτρα και η Δυτική Ελλάδα ένα νέο, δυναμικό και αξιόπιστο μέσο ενημέρωσης, το οποίο κατέληξε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει το μεγαλύτερο περιφερειακό site στην Ελλάδα. Ήταν η εποχή που η ψηφιακή ενημέρωση στην χώρα έκανε ακόμη τα πρώτα της δειλά βήματα, όταν μια ομάδα ανθρώπων με όραμα και πάθος, υπό την καθοδήγηση του αξέχαστου ιδρυτή του site Νάσου Νασόπουλου, ξεκίνησε το thebest.gr. Η φιλοδοξία ήταν ξεκάθαρη: να δημιουργηθεί ένα μέσο που θα στέκεται δίπλα στον πολίτη, θα δίνει έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση και θα αναδεικνύει όλα όσα αξίζουν να ακουστούν. Η ιδέα για τη δημιουργία του site ήταν του χαρισματικού και πάντα καινοτόμου Νάσου και γεννήθηκε το 2007, την εποχή που το περιοδικό BEST Magazine σημείωνε ρεκόρ στην τοπική αγορά γεγονός που οδήγησε στο όραμα της δημιουργίας μιας συνονόματης ψηφιακής πλατφόρμας. Στις 2 Σεπτεμβρίου 2009, στις 16:26, το thebest.gr «βγήκε στον αέρα» για πρώτη φορά από τα γραφεία της οδού Σαχτούρη στην Πάτρα. Από την πρώτη στιγμή, πολύτιμοι συνοδοιπόροι στάθηκαν στο πλευρό του Νάσου Νασόπουλου ο επιχειρηματίας Χριστόφορος Πετρής και ο οδοντίατρος Τάκης Γκίκας. Η επένδυση ήταν μεγάλη και το ρίσκο ακόμη μεγαλύτερο. Σε μια εποχή που ο όρος «ηλεκτρονικός Τύπος» ήταν σχεδόν άγνωστος, το thebest.gr αποτέλεσε ένα από τα πρώτα sites στην Ελλάδα που σχεδιάστηκε με επαγγελματικά στάνταρ και μακροπρόθεσμο όραμα. Η διαδρομή του ήταν αντιστρόφως ανάλογη με την έντυπη δημοσιογραφία: όσο εκείνη υποχωρούσε, το thebest.gr κέρδιζε συνεχώς έδαφος. Από την πρώτη κιόλας χρονιά σημείωσε εντυπωσιακή αναγνωσιμότητα, με τις αποκλειστικότητές του να κάνουν θόρυβο πανελλαδικά. Σύντομα, έγινε το μέσο που έδινε φωνή στην Πάτρα και στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και σημείο αναφοράς για την εθνική ειδησεογραφία. Τα επόμενα χρόνια, κάθε μήνας έφερνε και ένα νέο ρεκόρ επισκεψιμότητας, αποδεικνύοντας ότι το κοινό αναζητούσε την εγκυρότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία που το thebest.gr είχε ήδη κατακτήσει.

Ο Νάσος Νασόπουλος

Ραγδαία ανάπτυξη και καινοτομία Το site δεν έμεινε ποτέ στάσιμο. Ανανεώθηκε, εκσυγχρονίστηκε και αγκάλιασε τις νέες τεχνολογίες, ώστε να προσφέρει πάντα την καλύτερη εμπειρία στον αναγνώστη. Με δυναμική παρουσία στα social media, συνεχή ροή ειδήσεων, πλούσιο φωτογραφικό υλικό και πολυμέσα, το thebest.gr κατάφερε να γίνει καθημερινή συνήθεια για εκατοντάδες χιλιάδες αναγνώστες σε όλη την Ελλάδα. Το 2019, στα 10 χρόνια λειτουργίας του, προχώρησε σε μια μεγάλη επένδυση εκσυγχρονισμού, αλλάζοντας «πρόσωπο» και καθιερώνοντας έναν από τους πιο σύγχρονους ενημερωτικούς ιστότοπους της χώρας. Η διαδρομή των 16 χρόνων Από τότε μέχρι σήμερα, το thebest.gr κατέγραψε χιλιάδες γεγονότα, μικρά και μεγάλα, που σημάδεψαν τόσο την τοπική όσο και την εθνική επικαιρότητα. Σταθήκαμε δίπλα σε κρίσιμες στιγμές, καταγράφοντας την ιστορία την ώρα που γραφόταν. Δώσαμε βήμα σε φωνές που δεν είχαν ακουστεί. Αναδείξαμε πρόσωπα, πρωτοβουλίες, δράσεις, επιτυχίες, αλλά και τις προκλήσεις της κοινωνίας μας. Μέρα με τη μέρα, ρεπορτάζ με το ρεπορτάζ, το thebest.gr μεγάλωσε και εξελίχθηκε, χτίζοντας μια αδιάρρηκτη σχέση εμπιστοσύνης με τους αναγνώστες του. Στιγμές συγκίνησης και απώλειες Η πορεία αυτή δεν ήταν χωρίς δυσκολίες. Το 2020, χάθηκε ο επιχειρηματίας Χριστόφορος Πετρής, που είχε πιστέψει στο όραμα από την πρώτη στιγμή. Έναν χρόνο αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2021, ο ιδρυτής του thebest.gr, Νάσος Νασόπουλος, έφυγε από τη ζωή έπειτα από γενναία μάχη με τον καρκίνο, βυθίζοντας στη θλίψη τους συνεργάτες του, οι οποίοι δεν έπαψαν ωστόσο ποτέ να τον έχουν οδηγό σε κάθε βήμα τους. Η σκυτάλη πέρασε τότε στη σύζυγό του Νεκταρία Ντούκα και στους γιους του Περικλή και Θάνο Νασόπουλο, που με πίστη και επιμονή συνέχισαν το όραμά του, οδηγώντας το thebest.gr σε νέα άλματα. Οι άνθρωποι πίσω από το site Στα 16 χρόνια λειτουργίας του, το thebest.gr στήριξαν και συνεχίζουν να στηρίζουν δεκάδες δημοσιογράφοι, συνεργάτες και στελέχη. Ο καθένας τους έβαλε το δικό του λιθαράκι, συμβάλλοντας ώστε το thebest.gr να γίνει το μεγαλύτερο περιφερειακό site στην Ελλάδα, αλλά και ένα από τα πιο ισχυρά ενημερωτικά μέσα πανελλαδικά.