Πάτρα: «Ευλογιά» και στα κρεοπωλεία- Μεγάλη η μείωση, στο «ρετιρέ» οι τιμές

Σημαντικές ελλείψεις σε αμνοερίφια καταγράφονται στην αγορά της Πάτρας, με τους κρεοπώλες να εκφράζουν έντονη ανησυχία.

Η εξάπλωση της νόσου της ευλογιάς που έχει πλήξει μεγάλο αριθμό κτηνοτροφικών μονάδων της Δυτικής Αχαΐας έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί η διάθεση αρνιών και κατσικιών, αλλά και να αυξηθεί κατά πολύ η τιμή όσων υπάρχουν ακόμη στην αγορά.

Αρκετοί είναι οι κρεοπώλες της Πάτρας που έχουν σταματήσει να διαθέτουν αμνοερίφια στα καταστήματά τους, λόγω της μεγάλης έλλειψης, που έχει επιφέρει και ακρίβεια.

Επίσης, όπως τονίζουν το γεγονός αυτό δεν αφορά μόνο την Πάτρα, αλλά ενδέχεται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις, γενικότερα στην Αχαΐα αλλά και σε γειτονικούς νομούς, αν δεν τεθεί άμεσα υπό έλεγχο η εξάπλωση της νόσου.

«Οι τιμές στα αρνιά έχουν ανέβει γιατί υπάρχει έλλειψη λόγω της ευλογιάς. Πάρα πολλές περιοχές του νομού είναι σε καραντίνα και υπάρχει απαγόρευση για σφαγή. Πολλά κρεοπωλεία επιλέγουν λόγω της ακρίβειας να μην πωλούν αρνί, καθώς η τιμή που θα πρέπει να πουλήσουν έχει φτάσει σχεδόν στα 17 ευρώ, για όσους προμηθεύονται από το εμπόριο. Όσο περιορίζεται η σφαγή των ζώων, τόσο αυξάνονται οι τιμές. Το πρόβλημα, περιμένουμε ότι θα υπάρχει και το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί οι περιοχές που έχει εντοπιστεί η νόσος, θα πρέπει για 60 ημέρες να είναι σε καραντίνα προκειμένου να εξαλειφθεί η ευλογιά. Οι υπηρεσίες κάνουν εντατικούς ελέγχους, υπάρχει συνεργασία με τους εμπόρους προκειμένου να μην εξαπλωθεί περαιτέρω η νόσος» αναφέρει στο thebest.gr ο πρόεδρος των κρεοπωλών Αχαΐας Βασίλης Παναγιωτόπουλος.