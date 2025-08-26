Δυτική Αχαΐα: 3.000 ζώα θανατώθηκαν από την ευλογιά αιγοπροβάτων- «Καμπανάκι» Φίλια

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη Δυτική Αχαΐα, με 35 κτηνοτροφικές μονάδες να έχουν ήδη πληγεί και περίπου 3.000 ζώα να έχουν θανατωθεί.

Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέα Φίλια, ο οποίος πραγματοποίησε ενημέρωση παρουσία του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης, προέδρων κοινοτήτων και εκπροσώπων της αστυνομίας, η κατάσταση χαρακτηρίζεται «ιδιαίτερα κρίσιμη». Ο κ. Φίλιας επισήμανε στο thebest.gr ότι τα προβλεπόμενα μέτρα δεν εφαρμόζονται με συνέπεια, κάτι που εντείνει τον προβληματισμό για την περαιτέρω πορεία της επιδημίας.

«Πραγματοποιήσαμε στην Δυτική Αχαΐα, μια ενημέρωση σε σχέση με την ευλογία των αιγοπροβάτων. Εξηγήσαμε πια είναι η κατάσταση και την πραγματικότητα ότι δηλαδή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη διότι ήδη υπάρχουν 35 επιβεβαιωμένες κτηνοτροφικές μονάδες και έχουν θανατωθεί περίπου 3.000 ζώα, ενώ υπάρχουν ακόμα 10 μονάδες που είναι υπό εξέταση. Δυστυχώς δεν τηρούνται τα μέτρα. Nα βγούμε μπροστά από το νόσημα, γιατί δυστυχώς η μη έγκαιρη ενημέρωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας μας έφερε προ τετελεσμένων γεγονότων » αναφέρει.

Στην σύσκεψη η κτηνιατρική υπηρεσία παρουσίασε όλα τα έως τώρα δεδομένα για την κατάσταση και συγκεκριμένα αναφέρθηκε στη σημαντική εξάπλωση του νοσήματος στην περιοχή της Λακκόπετρας εδώ και δύο μήνες, αλλά και στην εκτίμηση ότι στα όρια της ζώνης προστασίας το νόσημα είναι σε αρχικά στάδια.

Τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται σε μονάδες της Λακκόπετρας, του Λάππα και του Καλαμακίου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έλεγχοι και σε κτηνοτροφικές μονάδες στα Σαγέικα και το Λιμνοχώρι.

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους κτηνοτρόφους να τηρήσουν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας και περιορισμού, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω διάδοση της νόσου, που πλήττει την τοπική κτηνοτροφία και απειλεί την επιβίωση δεκάδων παραγωγών.