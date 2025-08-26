Η ΕΕ καταδικάζει την ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα

Η χθεσινή (25/08) ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων πέντε δημοσιογράφων, τεσσάρων υγειονομικών εργαζομένων και αρκετών αμάχων, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε επίσημο δελτίο τύπου που εξέδωσε η Εξωτερική Υπηρεσία της ΕΕ (EEAS) από τις Βρυξέλλες, η επίθεση χαρακτηρίστηκε «απολύτως απαράδεκτη».

Η ΕΕ υπογραμμίζει ότι οι άμαχοι και οι δημοσιογράφοι προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο και καλεί το Ισραήλ να συμμορφωθεί με τις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Επιπλέον, η Ένωση ζητά τη διεξαγωγή ενδελεχούς έρευνας για το περιστατικό, σημειώνοντας τη δέσμευση των ισραηλινών αρχών για διερεύνηση της υπόθεσης.

«Υπήρξαν υπερβολικά πολλοί θάνατοι σε αυτή τη σύγκρουση», αναφέρει χαρακτηριστικά το δελτίο τύπου, αναδεικνύοντας την κλιμακούμενη ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή. Εκφράζοντας τη στήριξή της προς τις οικογένειες των θυμάτων, την δημοσιογραφική κοινότητα και όλους τους αμάχους στη Γάζα, η ΕΕ τονίζει ότι οι κάτοικοι της περιοχής συνεχίζουν να πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Η ανακοίνωση αποτελεί μια ακόμη υπενθύμιση της επείγουσας ανάγκης για τήρηση του διεθνούς δικαίου και προστασία των αμάχων σε εμπόλεμες ζώνες.

Η καταδίκη της ΕΕ έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Γάζα, με την διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να πιέζει για λογοδοσία και ανθρωπιστική στήριξη.