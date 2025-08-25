Γάζα: Διεθνείς αντιδράσεις για το ισραηλινό πλήγμα σε νοσοκομείο- Νεκροί δημοσιογράφοι

Η επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς της Γάζας, που πραγματοποιήθηκε από τον ισραηλινό στρατό, έχει προκαλέσει σοκ και έντονες αντιδράσεις διεθνώς, καθώς μεταξύ των τουλάχιστον 20 νεκρών βρίσκονται και δημοσιογράφοι που εργάζονταν για μεγάλα διεθνή πρακτορεία, όπως το Reuters και το Associated Press.

Ο εικονολήπτης του Reuters, Χουσάμ αλ Μάσρι, σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν στην ταράτσα του νοσοκομείου, μεταδίδοντας ζωντανή εικόνα από τον ουρανό της Χαν Γιουνίς.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του BBC, Εμίρ Νάντερ, το τελευταίο του ρεπορτάζ για το πρακτορείο αφορούσε την κηδεία μιας οικογένειας που είχε σκοτωθεί σε ισραηλινό πλήγμα σε καταυλισμό εκτοπισμένων.

Το BBC σημείωσε ότι πολλά διεθνή μέσα βασίζονται σε υλικό πρακτορείων όπως το Reuters και το AP, τα οποία έχουν χάσει συνεργάτες τους στον πόλεμο.

Η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων (CPJ) αναφέρει ότι περισσότεροι από 190 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ – Γάζας, εκ των οποίων τουλάχιστον 180 Παλαιστίνιοι.

Η Χαντίλ Αμπού Ζάιντ, συνεργάτιδα της οργάνωσης Medical Aid for Palestinians, είπε ότι βρισκόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου όταν εκρήξεις συγκλόνισαν το χειρουργείο δίπλα της.

Περιέγραψε «μια αφόρητη σκηνή» και έκανε λόγο για «συντριπτική αίσθηση αδυναμίας», καθώς το ιατρικό προσωπικό δεν διαθέτει τους πόρους για να αντιμετωπίσει το μέγεθος της καταστροφής.

Ενας Βρετανός γιατρός που βρισκόταν επίσης στο νοσοκομείο ανέφερε ότι δύο πλήγματα σημειώθηκαν σχεδόν διαδοχικά, την ώρα που σχεδίαζαν εκκένωση της ΜΕΘ.

«Η πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά ασφαλές μέρος στη Γάζα», είπε, περιγράφοντας «μονοπάτια αίματος» στα δάπεδα και ασθενείς που νοσηλεύονταν ακόμα και στους διαδρόμους λόγω υπερκορεσμού.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πλήγμα στην περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιουνίς της Γάζας και ότι ο αρχηγός του γενικού επιτελείου διέταξε τη διενέργεια έρευνας.

Σε ανακοίνωσή του, ανέφερε: «Οι ΙDF λυπούνται για οποιαδήποτε βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα και δεν στοχεύουν δημοσιογράφους. Οι IDF ενεργούν για να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τη βλάβη σε μη εμπλεκόμενα άτομα, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια των στρατιωτών τους».

Τα διεθνή πρακτορεία Reuters και Associated Press εξέφρασαν τον συγκλονισμό και τη βαθιά θλίψη τους για τον θάνατο συνεργατών τους σε πλήγματα που σημειώθηκαν στο νοσοκομείο στη νότια Γάζα, τα οποία αποδίδονται στο Ισραήλ.

«Μάθαμε με μεγάλη λύπη τον θάνατο του Χόσαμ αλ Μάσρι και τον τραυματισμό ενός άλλου συνεργάτη μας (…) κατά τα ισραηλινά πλήγματα στο νοσοκομείο Νάσερ», ανέφερε εκπρόσωπος του Reuters.

Το Associated Press, από την πλευρά του, ανακοίνωσε ότι θρηνεί την απώλεια της Μαριάμ Ντάγκα, 33 ετών, ανεξάρτητης φωτοειδησεογράφου που συνεργαζόταν με το πρακτορείο από την έναρξη του πολέμου.

WHO: Βαρύ πλήγμα στο νοσοκομείο

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε ότι υπήρξαν εκτεταμένες ζημιές στο κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου Νάσερ, που στέγαζε το τμήμα επειγόντων, τις κλινικές νοσηλείας και το χειρουργικό τμήμα.

Ανέφερε ότι τραυματίστηκαν και βαριά ασθενείς που ήδη νοσηλεύονταν.

«Ενώ ο λαός της Γάζας λιμοκτονεί, η ήδη περιορισμένη πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα καταρρέει περαιτέρω λόγω των συνεχών επιθέσεων», έγραψε στο Χ, καλώντας να σταματήσουν οι επιθέσεις σε δομές υγείας και ζητώντας «άμεση κατάπαυση του πυρός».

Εκκληση της Ενωσης Ξένου Τύπου

Η Ενωση Ξένου Τύπου (Foreign Press Association) κάλεσε το Ισραήλ να δώσει «άμεση εξήγηση» για τον θάνατο «ομάδας δημοσιογράφων από διεθνή μέσα».

Σε ανακοίνωσή της χαρακτήρισε το πλήγμα «μία από τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις κατά δημοσιογράφων από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα», υπογραμμίζοντας ότι χτυπήθηκε εξωτερική σκάλα του νοσοκομείου, σημείο όπου συνήθως στήνονταν κάμερες.

Η οργάνωση κατήγγειλε «την αποτρόπαια πρακτική της στοχοποίησης δημοσιογράφων» και κάλεσε το Ισραήλ να τη σταματήσει. Ο ισραηλινός στρατός απάντησε ότι «δεν στοχεύει δημοσιογράφους» και πως θα ερευνήσει το περιστατικό.

«Σοκαρισμένος» ο Λάμι

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι, δήλωσε ότι είναι «σοκαρισμένος» από την ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο στη Γάζα, όπου σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους σκοτώθηκαν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, ανάμεσά τους και δημοσιογράφοι.

Σε ανάρτησή του, ο Λάμι ανέφερε ότι η Βρετανία «θρηνεί για τις ζωές που χάθηκαν» και υπογράμμισε ότι «η προστασία αμάχων και δημοσιογράφων πρέπει να είναι απόλυτη προτεραιότητα».

Οργή στην Τουρκία

Η Τουρκία χαρακτήρισε τα τελευταία πλήγματα του Ισραήλ στη Γάζα «επίθεση στην ελευθερία του Τύπου και ακόμη ένα έγκλημα πολέμου».

«Το Ισραήλ, που συνεχίζει τις αγριότητές του χωρίς καμία απολύτως μέριμνα για ανθρωπιστικές ή νομικές αρχές, βρίσκεται υπό την ψευδαίσθηση ότι μπορεί να εμποδίσει την αποκάλυψη της αλήθειας μέσω των συστηματικών επιθέσεών του εναντίον δημοσιογράφων», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Μπουρχανεντίν Ντουράν, επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας.