Συνήγορος Μουρτζούκου: Θα προκύψουν νέες διώξεις για τους θανάτους των υπόλοιπων παιδιών

Στην εκτίμηση πως θα προκύψουν και νέες διώξεις σε βάρος νέων προσώπων και για τα υπόλοιπα νεκρά παιδιά, εκτός του μικρού Παναγιωτάκη, προχώρησε ο συνήγορος της Ειρήνης Μουρτζούκου, Νίκος Αλεξανδρής.

«Η κ. Μουρτζούκου από την αρχή είχε πει ότι επιθυμεί να καταθέσει. Όταν την κάλεσε ο ανακριτής κατέθεσε για αυτά για τα οποία ερωτήθηκε. Όταν θα κληθεί από τον αρμόδιο ανακριτή να καταθέσει για τις συνθήκες θανάτου του Παναγιωτάκη και με σεβασμό προς το παιδί που χάθηκε, τότε θα πει αυτά που ξέρει. Πρέπει όμως να προηγηθεί ένα άλλο στάδιο. Αν είναι εγκληματική ενέργεια ή όχι. Για να γίνει αυτό πρέπει να εκδοθεί το πόρισμα. Μόλις γίνει αυτό και ασκηθούν διώξεις, εάν κληθεί ως κατηγορούμενη θα καταθέσει αυτά που θέλει», σημείωσε, στην τηλεόραση του OPEN, ο συνήγορος της Ειρήνης Μουρτζούκου και συνέχισε: «Έχει αναφέρει η ίδια πως δεν έχει καμία εμπλοκή και καμία ευθύνη στον θάνατο του Παναγιωτάκη. Αν προκύψει ότι είναι έγκλημα, οι ευθύνες θα πρέπει να αναζητηθούν αλλού. Θα περιγράψει λοιπόν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οδηγήθηκε το παιδί στο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ο θάνατός του».

«Πιθανολογώ πως θα προκύψουν και νέα πρόσωπα στην υπόθεση και νέες διώξεις. Η πεποίθησή μου μάλιστα είναι πως και για τους υπόλοιπους θανάτους θα προκύψουν νέες διώξεις, όχι μόνο για εκείνον του μικρού Παναγιωτάκη. Η ίδια έχει περιγράψει τις συνθήκες θανάτου και των άλλων παιδιών. Κάθε ανακριτής που έχει στα χέρια του μια ολοκληρωμένη δικογραφία, ασκεί ή δεν ασκεί συμπληρωματικές διώξεις. Δεν έχει ομολογήσει η κ. Μουρτζούκου ότι έχει πνίξει κανένα παιδί, έχει αναφερθεί στο ποια είναι η ευθύνη της και η έκταση της ευθύνης της», συνέχισε.