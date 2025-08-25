Μουρτζούκου: «Θα υποδείξει πρόσωπο εμπλεκόμενο για τον Παναγιωτάκη», λέει ο δικηγόρος της

Σε μια δήλωση που προκαλεί αίσθηση προχώρησε ο δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου, Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος ανέφερε πως θα υπάρξει και άλλος κατηγορούμενος στην υπόθεση.

Η 24χρονη έχει ομολογήσει τη δολοφονία τεσσάρων παιδιών, εκ των οποίων τα δυο ήταν δικά της, ωστόσο αρνείται πεισματικά πως εκείνη σκότωσε το πέμπτο παιδί, τον μικρό Παναγιώτη.

Μάλιστα, ο κύριος Αλεξανδρής αποκάλυψε πως η Ειρήνη Μουρτζούκου θα υποδείξει συγκεκριμένο πρόσωπο τις επόμενες ημέρες που σχετίζεται άμεσα με τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη.

Ο κύριος Αλεξανδρής απέφυγε ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, αναφορικά με το πρόσωπο που θα βάλει στο κάδρο η Ειρήνη Μουρτζούκου αλλά και αν αφορά και τις άλλες περιπτώσεις θανάτων...