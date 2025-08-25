Μουρτζούκου: Ψυχρή και αδυνατισμένη περνά τις ημέρες της στη φυλακή- «Θα υποδείξει άτομο για τον θάνατο του Παναγιωτάκη»

Η 25χρονη παιδοκτόνος επιμένει πως δεν εμπλέκεται στον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη

Με χαμηλό προφίλ, αμίλητη, ψυχρή, απαθής και ελεγχόμενους προαυλισμούς μόνο μέσα στους διαδρόμους της φυλακής, πέρασε τις 44 ημέρες που βρίσκεται μέσα στη φυλακή, η Ειρήνη Μουρτζούκου. Η 25χρονη που ομολόγησε και προφυλακίστηκε για τις δολοφονίες των μωρών της φίλης της, της αδελφής της και των 2 δικών της, παραμένει στις φυλακές του Κορυδαλλού και μέσα σε αυτό το διάστημα φαίνεται πως έχει αδυνατίσει αρκετά, μιλά ελάχιστα και γράφει μανιωδώς. Όλο αυτό το διάστημα, τα μοναδικά επισκεπτήρια που είχε η Ειρήνη Μουρτζούκου ήταν από τον δικηγόρο της και τους θείους της: τον αδελφό του πατέρα της και την σύζυγο του που της πήγαν κάποια προσωπικά αντικείμενα και ρούχα. Όσον αφορά το κελί της, φαίνεται πως το μοιράζεται με άλλες 2 γυναίκες, την Κύπρια μητέρα από την Λάρισα που κατηγορείται πως κακοποιούσε τα παιδιά της και μια άλλη γυναίκα που κατηγορείται ότι βίαζε τα εγγόνια της.

«Δεν θα είναι μόνο η Μουρτζούκου κατηγορούμενη»

Μιλώντας στο MEGA, ο δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου, Νίκος Αλεξανδρής, ανέφερε πως η κατηγορούμενη τις πρώτες ημέρες που βρέθηκε στις φυλακές είχε κάποια μικρά επεισόδια, όμως όπως επεσήμανε τώρα η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί. Στην συνέχεια τόνισε ότι «πεισματικά αρνείται την οποιαδήποτε εμπλοκή της με την περίπτωση του Παναγιωτάκη» και εξέφρασε την εκτίμηση του πώς στο επόμενο διάστημα θα σημειωθούν εξελίξεις. «Η πεποίθηση μου είναι ότι δεν θα είναι μόνο η Μουρτζούκου κατηγορούμενη για τις υποθέσεις αυτές», συμπλήρωσε. Όπως δήλωσε ο συνήγορος της Ειρήνης Μουρτζούκου, η 25χρονη θα υποδείξει συγκεκριμένο πρόσωπο τις επόμενες ημέρες που σχετίζεται άμεσα με τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη. «Η Ειρήνη έχει πει στην απολογία της ότι στη μείζονα υπόθεση καταλυτικό ρόλο έχει παίξει ένας άλλος άνθρωπος, δεν θα πω αν είναι άντρας ή γυναίκα. Δεν αναφέρομαι μόνο στον Παναγιωτάκη», κατέληξε ο δικηγόρος.