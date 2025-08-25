Δικηγόρος Μαζωνάκη: «Ηθική αυτουργός η αδελφή του Βάσω, ενορχήστρωσε τον εγκλεισμό»

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, μίλησε στο Mega, επιμένοντας ότι η αδελφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Βάσω, κρύβεται πίσω από όλα όσα έχουν γίνει, παρότι η οικογένεια του δημοφιλούς καλλιτέχνη υποστηρίζει το αντίθετο.

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γιώργο Μαζωνάκη και την οικογένειά του, έπειτα από τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο τον Δεκαπενταύγουστο.

«Εκείνη το ενορχήστρωσε», σχολίασε ο δικηγόρος του τραγουδιστή Γιώργος Μερκουλίδης, που υποστηρίζει ότι η Βάσω Μαζωνάκη, ήταν ηθική αυτουργός στην υπόθεση.

«Απειλούσαν τους γιατρούς να μην τον αφήσουν ελεύθερο», ισχυρίζεται ο δικηγόρος για τις αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη

Παράλληλα, ο κ. Μερκουλίδης κατήγγειλε ότι οι δύο αδερφές του τραγουδιστή πήγαν στο Δρομοκαΐτειο, όπου νοσηλευόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και απείλησαν τους γιατρούς για να μην τον αφήσουν ελεύθερο.

«Τη Δευτέρα που ήμασταν στο Δρομοκαΐτειο ήταν και οι δύο αδερφές εκεί και απειλούσαν τους γιατρούς αν αφεθεί ελεύθερος. Επανειλημμένως ήρθαν σε επαφή με τους θεράποντες ιατρούς και ανέφεραν τα δικά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ετοιμάζουμε μηνύσεις για σοβαρά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα»

Τέλος, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη προανήγγειλε μηνήσεις σε βάρος ατόμων από το οικογενειακό περιβάλλον του τραγουδιστή, για σοβαρά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα

«Στα εγκλήματα υπάρχουν οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί, είναι αυτοί που ενορχηστρώνουν το έγκλημα και δεν φαίνονται. Ετοιμάζουμε μηνύσεις για σοβαρά αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα. Θα τις καταθέταμε τον Σεπτέμβρη πλέον θα τις διανθίσουμε με όσα συνέβησαν με τον εγκλεισμό του», ανέφερε.