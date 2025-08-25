Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη: Δεν εμπλέκεται η αδελφή του Βάσω στην αίτηση εγκλεισμού του τραγουδιστή

Απαντήσεις για το ποιος κρύβεται πίσω από τον εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο, έδωσε με επιστολή της η οικογένεια του τραγουδιστή, τη Δευτέρα (25.08.2025).

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, η αίτηση για τον εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη έγινε από την μητέρα του και την αδελφή του Μαρία, και πάντα με την σύμφωνη γνώμη του πατέρα του τραγουδιστή. Έτσι η οικογένεια Μαζωνάκη διαψεύδει πως τις διαδικασίες του εγκλεισμού του προχώρησε η άλλη αδελφή του Βάσω, με την οποία έχει δικαστική διαμάχη.

Σε άλλο σημείο, η οικογένεια του τραγουδιστή τονίζει είναι ύψιστη ανάγκη για μία μητέρα να έχει το δικαίωμα να ανησυχεί και να προστατεύει το παιδί της όταν βλέπει πως κινδυνεύει.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, όσο νοσηλεύονταν στο Δρομοκαΐτειο και μέσω του δικηγόρου του, δήλωνε πως είναι ψυχικά υγιής και πως αποφασίστηκε ο εγκλεισμός του λόγω της διαμάχης που έχει με την αδελφή του.

Ολόκληρη η επιστολή της οικογένειας Μαζωνάκη

Στις 4 Αυγούστου 2025, κατατέθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, αίτηση για ακούσια εξέταση. Την αίτηση, την υποβάλλαμε η μητέρα Κλειώ Μαζωνάκη και η αδελφή Μαρία Μαζωνάκη, με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα Μανώλη Μαζωνάκη.

Η μόνη αμέτοχη στην όλη διαδικασία είναι η Βάσω Μαζωνάκη.

Δυστυχώς για προφανείς λόγους σκοπιμότητας, επελέγη η στοχοποίηση της, ώστε να επιχειρηθεί η σύνδεση της αίτησης μας, με υπόθεση αστικής φύσεως, η οποία μάλιστα είχε απολύτως θετική έκβαση για τη Βάσω Μαζωνάκη, αφού εξεδόθη ήδη υπέρ της, δικαστική απόφαση, η οποία έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της.

Επαναλαμβάνουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, ότι για εμάς, την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει και δεν το προσεγγίζουμε.

Αποτελεί δε, ύψιστη ανάγκη για μια μάνα, να διατηρεί το δικαίωμα να ανησυχεί για το παιδί της και όταν το βλέπει να κινδυνεύει να κάνει το παν για να το προστατεύσει.