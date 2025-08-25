Το Αρχαίο Ωδείο μεταμορφώνεται- Δείτε πώς διαμορφώνεται ο περιβάλλων χώρος- Πότε θα είναι έτοιμο- ΦΩΤΟ

Ριζική αλλαγή στην εικόνα του Ρωμαϊκού Ωδείου της Πάτρας φέρνει το έργο ανακαίνισης που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι εργασίες, επικεντρώνονται πλέον στον περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος αποκτά πλακόστρωτο, περισσότερες εισόδους και νέες υποδομές, με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας για εκδηλώσεις και τη βελτίωση της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία με την τοποθέτηση αναβατορίου. Επιπλέον, εγκαθίσταται νέος φωτισμός, για την ανάδειξη του μνημείου κατά τις βραδινές ώρες.

Η διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας, Αναστασία Κουμούση, περιγράφει στο thebest.gr, την πρόοδο του έργου: «Είμαστε μέσα στον προγραμματισμό μας, για το τέλος του χρόνου. Ήδη τελειώνουμε την πλακόστρωση, σε δύο πλατώματα, με φυσικό μάρμαρο. Έχουν τελειώσει όλες οι διαδρομές των επισκεπτών, με κύρια είσοδο από την οδό Γερμανού αλλά και η διαδρομή ΑμΕΑ, πιο αριστερά που έχει γίνει από ένα ειδικό πατημένο χώμα μέχρι και το αναβατόριο που θα τοποθετηθεί από τη νοτιοδυτική θύρα της σκηνής. Βγήκαν τα κάγκελα και ενοποιήσαμε των χώρο του Ωδείου με την Σωτηριάδου όπου βρέθηκαν αρχαία και πλέον θα είναι επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος. Επίσης, είμαστε στη φάση που υλοποιούνται οι υποδομές των φωτιστικών σωμάτων. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και το κτίριο των σύγχρονων υποδομών, που περιλαμβάνει μέσα, φυλάκιο, WC (ανδρών, γυναικών και ΑμΕΑ), κ.τ.λ.»