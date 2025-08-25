Back to Top
Πάτρα: Άρχισαν οι φθορές στον εξωτερικό χώρο του νέου Υπεραστικού ΚΤΕΛ

Μάρμαρα αποκολλήθηκαν από κολώνα στον εξωτερικό χώρο

Δεν έχει ακόμη εγκαινιαστεί ο νέος σταθμός του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας στην Οθωνος Αμαλίας, στην Πάτρα, και ήδη παρουσιάζονται εικόνες φθοράς.

Συγκεκριμένα, μάρμαρα έχουν αποκολληθεί από κολώνα στον εξωτερικό χώρο, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με την ποιότητα των κατασκευαστικών εργασιών αλλά και για το εάν πρόκειται για κακοτεχνία ή αποτέλεσμα βανδαλισμού.

*φωτογραφίες "Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται"/ Ανδρέας Αποσκίτης

