Πάτρα: Δυσοίωνες οι προβλέψεις για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος στις καμένες περιοχές

Αύξηση των θερμοκρασιών εδάφους από 8 έως και 12 βαθμούς Κελσίου στις καμένες περιοχές της Αχαΐας καταγράφονται από τις μετρήσεις των επιστημόνων.

“Είναι ένα φαινόμενο απολύτως φυσιολογικό για την προκειμένη κατάσταση που καταγράφεται κάποιες συγκεκριμένες ημέρες”, δήλωσε ο Ανδρέας Καζαντζίδης, καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, τμήματος Φυσικής της Ατμόσφαιρας. “Μια τέτοιου μεγέθους καταστροφή αναμένεται να επηρεάσει τη θερμοκρασία, την ποιότητα του αέρα, τη υγρασία και τον άνεμο. Έχουμε τοποθετήσει επιπλέον μετρητές για να μπορέσουμε να καταγράψουμε την κατάσταση που διαμορφώνεται και να προτείνουμε αντιμετώπιση”, πρόσθεσε. “Για να φτάσουμε σε μια πλήρη αποκατάσταση του δάσους θα χρειαστούν από 20 έως και 30 χρόνια”, τόνισε.