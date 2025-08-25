Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Δάνδολας

Μετά από μάχη με την ασθένειά του, έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Δάνδολας, ο οποίος νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα.

Ο εκλιπών υπήρξε συνταξιούχος τραπεζικός, ενώ είχε εργαστεί και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ήταν επίσης γνωστός στην τοπική κοινωνία για τη συμμετοχή του σε εκδηλώσεις του Δήμου, όπου αναλάμβανε τον στολισμό και τα βεγγαλικά.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, στις 11 το πρωί στον Άγιο Μηνά.

Ο Δημήτρης Δάνδολας, μαζι με τον Παύλο Σκούρα ήταν εκ των πρωτεργατών, του Καρναβαλιού των Μικρών που δημιουργήθηκε καθ' υπόδειξη του Δημήτρη Πεφάνη.