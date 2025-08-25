Γάζα: Ο λιμός απειλεί τις ευπαθείς ομάδες – Φόβοι για δραματική αύξηση νεκρών

Οι πιο ευάλωτοι – οι πολύ νέοι και οι πολύ ηλικιωμένοι, καθώς και όσοι έχουν προϋπάρχουσες ιατρικές παθήσεις – έχουν αρχίσει να πεθαίνουν, όπως θα περίμενε κανείς να δει σε μια εξελισσόμενη λιμοκτονία.

Αυτό το ψέμα, ωστόσο, αμφισβητείται όχι μόνο από την απόφαση του IPC, αλλά και από όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τη Γάζα. Μεγάλες και μικρές οργανώσεις αρωγής – συμπεριλαμβανομένων των κλινικών των Γιατρών Χωρίς Σύνορα – έχουν συλλέξει τα δικά τους στοιχεία για τα αυξανόμενα επίπεδα οξείας υποσιτισμού. Παλαιστίνιοι γιατροί, δημοσιογράφοι και απλοί πολίτες έχουν διηγηθεί τις δικές τους ιστορίες για ημέρες χωρίς φαγητό, για δραματική απώλεια βάρους και εξάντληση.

Το Ισραήλ αμφισβητεί την κρίση που υπάρχει Αναπόφευκτα, το Ισραήλ έχει καταγγείλει το IPC, κατηγορώντας το ότι χειραγωγείται από τη Χαμάς και ισχυριζόμενο ότι παρέχει επαρκή τροφή στη Γάζα.

Μακροχρόνια επικριμένο από ανθρωπιστικούς οργανισμούς σε άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για την υπερβολική του προσοχή, η κήρυξη του IPC για επίπεδο 5 – «καταστροφική» πείνα – στη Γάζα αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο. Ο λιμός, σύμφωνα με τα αυστηρά κριτήρια του IPC, απαιτεί την υπέρβαση τριών κρίσιμων ορίων: ακραία στέρηση τροφής, οξεία υποσιτισμός και θάνατοι λόγω πείνας, τα οποία είναι όλα ορατά στη Γάζα.

Το IPC, το οποίο αντιπροσωπεύει μια σχολαστική έρευνα των διαθέσιμων δεδομένων, θεωρείται ως το διεθνές πρότυπο αναφοράς σε θέματα διατροφικών κρίσεων.

Η δήλωση της Παρασκευής για τον λιμό στη Γάζα από την Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσεων Ασφάλειας Τροφίμων (IPC) θα πρέπει να σηματοδοτήσει μια νέα καμπή στον πόλεμο.

Ανένδοτο το Τελ Αβίβ

Η αντίδραση του Ισραήλ δεν ήταν ανθρωπιστική. Οι εκπρόσωποί του και οι πληρεξούσιοί του έχουν προσπαθήσει να ελαχιστοποιήσουν τους θανάτους, ισχυριζόμενοι ότι όσοι πέθαναν θα πέθαιναν ούτως ή άλλως από άλλες αιτίες.

Εμποδίζοντας τα ξένα μέσα ενημέρωσης να έχουν πρόσβαση στη Γάζα για να κάνουν ανεξάρτητες αναφορές, το Ισραήλ έφερε στη Γάζα συμπαθητικούς «επιρροείς» των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης για να ενισχύσει τις αρνήσεις του: ότι φταίει η Χαμάς ή φταίει ο ΟΗΕ, του οποίου η κύρια υπηρεσία βοήθειας για τους Παλαιστινίους, η Unrwa, έχει απαγορευτεί από το Ισραήλ να λειτουργεί στο Ισραήλ.

Όπως παραπονέθηκαν οι οργανώσεις βοήθειας σε κοινή επιστολή τους νωρίτερα αυτό το μήνα – κατηγορώντας το Ισραήλ ότι «χρησιμοποιεί ως όπλο» τη βοήθεια – οι νέοι ισραηλινοί κανόνες εγγραφής έχουν παρεμποδίσει τη δυνατότητα λειτουργίας τους.

Οι άδειες για τις συνοδείες είτε δεν εκδίδονται, είτε είναι ανεπαρκείς. Αντ' αυτού, το Ισραήλ έχει επισημάνει την εξάρτησή του από τον ιδιωτικό οργανισμό Gaza Humanitarian Foundation, στις εγκαταστάσεις του οποίου εκατοντάδες άτομα που αναζητούσαν βοήθεια έχουν σφαγιαστεί από ισραηλινά πυρά.

Πώς θα μπορούσε να ανατραπεί η κατάσταση



Το πιο συγκλονιστικό, ωστόσο, είναι ότι η «έκρηξη» της πλήρους πείνας, όπως περιγράφεται από το IPC και τους οργανισμούς του ΟΗΕ, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί πλήρως.

Εν μέσω των αυξανόμενων προειδοποιήσεων τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες για την επισφάλεια της διατροφής στη Γάζα, το Ισραήλ θα μπορούσε να είχε αντιστρέψει την πορεία του ανά πάσα στιγμή, να επιτρέψει την είσοδο επαρκούς βοήθειας και να δημιουργήσει έναν αξιόπιστο μηχανισμό για την ασφαλή και έγκαιρη διανομή της. Ως στρατιωτική δύναμη κατοχής στο 75% της Λωρίδας της Γάζας, είχε τη νομική υποχρέωση, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, να εξασφαλίσει αυτή τη διανομή καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Όπως ανέφεραν ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας, η Unicef, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε κοινή δήλωση την Παρασκευή, «έχουν συλλογικά και με συνέπεια επισημάνει την εξαιρετική επείγουσα ανάγκη για άμεση και πλήρη ανθρωπιστική ανταπόκριση, δεδομένης της κλιμάκωσης των θανάτων που σχετίζονται με την πείνα, της ραγδαίας επιδείνωσης των επιπέδων οξείας υποσιτισμού και της κατακόρυφης πτώσης των επιπέδων κατανάλωσης τροφίμων».

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ήταν επίσης σαφής. Η πείνα στη Γάζα είναι «ανθρωπογενής καταστροφή, ηθική καταδίκη και αποτυχία της ίδιας της ανθρωπότητας», δήλωσε, ζητώντας άμεση κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση όλων των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς και την απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε η κατάσταση να συνεχιστεί ατιμώρητα»

«Οι άνθρωποι λιμοκτονούν. Τα παιδιά πεθαίνουν. Και όσοι έχουν το καθήκον να δράσουν αποτυγχάνουν. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί ατιμώρητα».

Αντί να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός και να επιτρέψει την κατάλληλη αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης, το Ισραήλ απειλεί με μια νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση ακριβώς στο επίκεντρο της πείνας, στην πόλη της Γάζας, η οποία θα εκτοπίσει βίαια για άλλη μια φορά έως και 1 εκατομμύριο ήδη απελπισμένους, πεινασμένους και εξαντλημένους Παλαιστινίους, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ισραήλ έχει κάνει ουσιαστικές προετοιμασίες για να υποστηρίξει μια τόσο μεγάλη μετακίνηση ανθρώπων.

Όπως δήλωσε ο David Miliband, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης (IRC): «Η επιβεβαίωση της IPC ότι όλα τα όρια της πείνας έχουν ξεπεραστεί στην πόλη της Γάζας αποτελεί καταδικαστική απόδειξη της αποτυχίας να προστατευθούν οι άμαχοι και να τηρηθεί το ανθρωπιστικό δίκαιο. Τα προειδοποιητικά σημάδια αναβοσβήνουν κόκκινα εδώ και μήνες. Η IRC και άλλοι έχουν ζητήσει επανειλημμένα την ανάληψη επείγουσας δράσης.

Τα ευρήματα της IPC πρέπει να αποτελέσουν ένα σήμα αφύπνισης για τη διεθνή κοινότητα. Χωρίς άμεση, ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση και κατάπαυση του πυρός, θα χαθούν περισσότερες ζωές από την πείνα και τις ασθένειες. Δεν πρόκειται για φυσική καταστροφή, αλλά για ανθρωπογενή καταστροφή, που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και είναι απολύτως αποτρέψιμη».

Η συνέπεια έγινε σαφής από την υπηρεσία ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ: ότι η πείνα ήταν άμεσο αποτέλεσμα των ενεργειών του Ισραήλ. Και λόγω αυτού μπορεί να συνιστά έγκλημα πολέμου.