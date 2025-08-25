ΗΠΑ: Οπλισμένοι πλέον οι στρατιώτες που ανέπτυξε ο Τραμπ στην Ουάσινγκτον

«Φουντώνει» η κόντρα για την παρουσία τους σε άλλες πόλεις

Η δύναμη της αμερικανικής εθνοφρουράς που αναπτύχθηκε στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Ουάσινγκτον άρχισε χθες Κυριακή το βράδυ να φέρει όπλα, ανακοίνωσε το σώμα αυτό εφεδρείας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, μετά την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να στείλει στην πόλη τον στρατό για να την «καθαρίσει» από την εγκληματικότητα. Οι περίπου 2.200 στρατιωτικοί της ειδικής δύναμης «άρχισαν να φέρουν τον υπηρεσιακό τους οπλισμό», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το σώμα. Οι στρατιωτικοί αυτοί δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να κάνουν χρήση βίας παρά μόνο «ως μέσο ύστατης προσφυγής σε αντίδραση σε άμεση απειλή θανάτου ή σοβαρού σωματικού τραυματισμού», διευκρινίζεται στο έγγραφο. Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ διατείνεται ότι η Ουάσιγκτον έχει υποστεί «εισβολή από συμμορίες» κι ότι η ανάπτυξη του στρατού είναι απαραίτητη για την «καθαρίσει».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Secretary Hegseth met with the National Guard at the Washington D.C. Armory to thank our brave warriors. <br><br>These Guardsmen are working around the clock to make Washington D.C. safe and beautiful. <a href="https://t.co/iDsQo8sgIZ">pic.twitter.com/iDsQo8sgIZ</a></p>— Department of Defense (@DeptofDefense) <a href="https://twitter.com/DeptofDefense/status/1958658111142518977?ref_src=twsrc%5Etfw">August 21, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Είχε ήδη στείλει την εθνοφρουρά και εκατοντάδες πεζοναύτες τον Ιούνιο στο Λος Άντζελες, εν μέσω μεγάλων διαδηλώσεων, που αμαυρώθηκαν από επεισόδια, εναντίον της μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησής του. Οι στατιστικές της αστυνομίας της αμερικανικής πρωτεύουσας δείχνουν, αντίθετα με όσα λέει ο αρχηγός του κράτους, πως τα βίαια εγκλήματα μειώθηκαν μεταξύ του 2023 και του 2024, ωστόσο η μείωση αυτή σημειώθηκε έπειτα από ραγδαία αύξησή της την περίοδο μετά την πανδημία του νέου κορονοϊού. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη δημοκρατική δήμαρχο Μέριελ Μπάουζερ πως δίνει στη δημοσιότητα «ψευδείς» στατιστικές κι απειλεί πως η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα πάρει τον πλήρη έλεγχο της πόλης. Οι περισσότεροι εθνοφρουροί στάθηκαν στην Ουάσιγκτον από τους ρεπουμπλικάνους κυβερνήτες στη Δυτική Βιρτζίνια, τη Νότια Καρολίνα, το Οχάιο, το Μισισιπή, τη Λουιζιάνα και το Τενεσί. Οι έφεδροι της εθνοφρουράς αναφέρονται στον κυβερνήτη κάθε αμερικανικής πολιτείας και δεν μπορούν στη θεωρία να αναπτυχθούν παρά μόνο σε περίπτωση κατάστασης εθνικής έκτακτης ανάγκης, για παράδειγμα φυσικής καταστροφής, κατόπιν αιτήματος του ομοσπονδιακού κράτους και με πράσινο φως του κυβερνήτη. Ο ρόλος τους δεν είναι να επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, ταραχών ή διαδηλώσεων.Πέρα από τους στρατιωτικούς, έχουν επίσης σταλεί στην Ουάσιγκτον μέλη ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής της τάξης, ιδίως της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), της αστυνομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τη μετανάστευση (ICE) και της δίωξης ναρκωτικών (DEA).

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">NEWEST ATTRACTION: Tourists pose with National Guard troops stationed near the Lincoln Memorial as part of President Trump’s crackdown on crime in Washington, D.C. <a href="https://t.co/sm4flBVpDq">pic.twitter.com/sm4flBVpDq</a></p>— Fox News (@FoxNews) <a href="https://twitter.com/FoxNews/status/1959225829470122349?ref_src=twsrc%5Etfw">August 23, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σύγκρουση Τραμπ και αντιπολίτευσης για την παρουσία του στρατού Αντιπολιτευόμενοι κατηγόρησαν ξανά χθες Κυριακή τον Ντόναλντ Τραμπ πως «κατασκευάζει κρίσεις» για να στείλει στρατεύματα της εθνοφρουράς σε μεγαλουπόλεις που κυβερνούν δημοκρατικοί, καθώς ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διατείνεται πως «κυριαρχεί» σ’ αυτές η εγκληματικότητα. Ο συντηρητικός αρχηγός του κράτους, 79 ετών, που εννοεί να προχωρήσει στην επιβολή του δρακόντειου προγράμματός του για την πάταξη της παραβατικότητας και της μετανάστευσης, απείλησε χθες Κυριακή να στείλει «στρατεύματα» σε ακόμη μια μεγάλη πόλη των ΗΠΑ, τη Βαλτιμόρη, πρωτεύουσα της πολιτείας Μέριλαντ, όπου κυβερνήτης είναι μαύρος δημοκρατικός βετεράνος πολέμου. Τον Ιούνιο, χιλιάδες μέλη της εθνοφρουράς και των πεζοναυτών αναπτύχθηκαν στο Λος Άντζελες. Και, από τη 12η Αυγούστου, στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Ουάσιγκτον (ανατολικά), στρατιωτικά οχήματα σταθμεύουν μπροστά σε κεντρικό συγκοινωνιακό σταθμό και στην πελώρια πλατεία The National Mall, πλάι σε εθνικούς θεσμούς κι ιστορικά μνημεία. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εξάλλου πως θα διατάξει να αναπτυχθούν στρατεύματα κι ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου στο Σικάγο (βόρεια), κατόπιν στη Νέα Υόρκη (βορειοανατολικά), αντίστοιχα την τρίτη μεγαλύτερη και τη μεγαλύτερη μεγαλούπολη των ΗΠΑ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">US President Donald Trump delivers pizza and hamburgers to police and National Guard forces involved in his push against crime and homelessness in Washington, United States.<a href="https://twitter.com/hashtag/PizzaForGuards?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PizzaForGuards</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Trump?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Trump</a> <a href="https://t.co/bZFeZ0gOq5">pic.twitter.com/bZFeZ0gOq5</a></p>— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) <a href="https://twitter.com/AlArabiya_Eng/status/1958857392671613246?ref_src=twsrc%5Etfw">August 22, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>