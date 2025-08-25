Σχολικό ημερολόγιο 2025- 2026: Οι αργίες, γιορτές, δραστηριότητες και διακοπές

Το νέο σχολικό ημερολόγιο 2025- 2026 φέρνει μαζί του όλες τις ημερομηνίες που περιμένουν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί: από τον αγιασμό του Σεπτεμβρίου μέχρι τις πολυπόθητες διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα, αλλά και τις σχολικές γιορτές και τις εθνικές επετείους.

Το νέο σχολικό ημερολόγιο 2025-2026 είναι πλέον γνωστό και περιλαμβάνει όλες τις ημερομηνίες που πρέπει να γνωρίζουν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Από τον αγιασμό του Σεπτεμβρίου μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους τον Ιούνιο, συγκεντρώνονται σε έναν αναλυτικό οδηγό όλες οι αργίες, οι σχολικές γιορτές και τα διαστήματα των διακοπών.

Η σχολική χρονιά ξεκινά στις 11 Σεπτεμβρίου 2025 με τον καθιερωμένο αγιασμό και ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου 2026, οπότε και λήγει το διδακτικό έτος.

Μέσα σε αυτό το διάστημα, οι μαθητές θα έχουν σχολικές εκδηλώσεις, εθνικές επετείους, αργίες, αλλά και δύο μεγάλα διαλείμματα: τις διακοπές των Χριστουγέννων (24 Δεκεμβρίου – 7 Ιανουαρίου) και τις διακοπές του Πάσχα (5 – 19 Απριλίου).

Οι σημαντικότερες ημερομηνίες



11 Σεπτεμβρίου 2025: Αγιασμός – Έναρξη σχολικής χρονιάς

26 Σεπτεμβρίου 2025: Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

27 Οκτωβρίου 2025: Σχολική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου

28 Οκτωβρίου 2025: Παρέλαση – Εθνική Επέτειος

17 Νοεμβρίου 2025: Σχολική γιορτή για την Εξέγερση του Πολυτεχνείου

20 Δεκεμβρίου 2025: Λήξη Α’ Τριμήνου

24 Δεκεμβρίου 2025 – 7 Ιανουαρίου 2026: Διακοπές Χριστουγέννων

20 Ιανουαρίου 2026: Λήξη Α’ Τετραμήνου

30 Ιανουαρίου 2026: Εορτή Τριών Ιεραρχών

12 Φεβρουαρίου 2026: Τσικνοπέμπτη

23 Φεβρουαρίου 2026: Καθαρά Δευτέρα

10 Μαρτίου 2026: Λήξη Β’ Τριμήνου

24 Μαρτίου 2026: Σχολική γιορτή για την 25η Μαρτίου

25 Μαρτίου 2026: Παρέλαση – Εθνική Επέτειος

5 – 19 Απριλίου 2026: Διακοπές Πάσχα

1 Μαΐου 2026: Πρωτομαγιά

15 Μαΐου 2026: Ημέρα Οικογένειας

19 Μαΐου 2026: Ημέρα Μνήμης Ποντίων

1 Ιουνίου 2026: Αγίου Πνεύματος

15 Ιουνίου 2026: Λήξη διδακτικού έτους

Τρίμηνα και τετράμηνα

Α’ Τρίμηνο: έως 20 Δεκεμβρίου 2025

Β’ Τρίμηνο: 21 Δεκεμβρίου 2025 – 10 Μαρτίου 2026

Γ’ Τρίμηνο: 11 Μαρτίου – 15 Ιουνίου 2026

Α’ Τετράμηνο: έως 20 Ιανουαρίου 2026

Β’ Τετράμηνο: 21 Ιανουαρίου – 15 Ιουνίου 2026