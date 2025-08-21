Οι Έλληνες «ψηφίζουν» διακοπές στο εξωτερικό: Ποιους προορισμούς επιλέγουν, πόσο μένουν και πόσα ξοδεύουν

Τα ευρήματα της νέας μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ

Όλο και περισσότεροι Έλληνες επιλέγουν να κάνουν διακοπές στο εξωτερικό σύμφωνα με τη νέα μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ. Οι αναχωρήσεις το 2024 αυξήθηκαν κατά 8%, με τους Έλληνες να επιλέγουν προορισμούς στη Βόρεια Ευρώπη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ Intelligence με τίτλο «Εξερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση από Ελλάδα, 2023-2024» οι αναχωρήσεις αυξήθηκαν από 6,2 εκατ. το 2023 σε 6,7 εκατ. το 2024. Οι πληρωμές παρουσίασαν άνοδο 15%, φτάνοντας τα 2,8 δισ. ευρώ από 2,4 δισ. το 2023. Παράλληλα, οι διανυκτερεύσεις σημείωσαν οριακή μείωση 1% (34,5 εκατ. το 2024 από 34,9 εκατ. το 2023). Η ταχύτερη ανάκαμψη των πληρωμών οφείλεται στις πληθωριστικές πιέσεις που αύξησαν το κόστος των τουριστικών πακέτων, αλλά και στη στροφή των Ελλήνων ταξιδιωτών σε προορισμούς υψηλής τουριστικής δαπάνης στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">On air η μελέτη «Η εξερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση από Ελλάδα, 2023- 2024»<br>Key Takeaways:<br>Περισσότερα ταξίδια στο εξωτερικό πραγματοποίησαν οι Έλληνες το 2024 σε σχέση με το 2023. <a href="https://t.co/cBFS95Bg2N">pic.twitter.com/cBFS95Bg2N</a></p>— SETE Institute (@InSETEgreece) <a href="https://twitter.com/InSETEgreece/status/1958455089598746771?ref_src=twsrc%5Etfw">August 21, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>