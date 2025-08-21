Οι Έλληνες «ψηφίζουν» διακοπές στο εξωτερικό: Ποιους προορισμούς επιλέγουν, πόσο μένουν και πόσα ξοδεύουν

Τα ευρήματα της νέας μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ
Όλο και περισσότεροι Έλληνες επιλέγουν να κάνουν διακοπές στο εξωτερικό σύμφωνα με τη νέα μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ.
Οι αναχωρήσεις το 2024 αυξήθηκαν κατά 8%, με τους Έλληνες να επιλέγουν προορισμούς στη Βόρεια Ευρώπη.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ Intelligence με τίτλο «Εξερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση από Ελλάδα, 2023-2024» οι αναχωρήσεις αυξήθηκαν από 6,2 εκατ. το 2023 σε 6,7 εκατ. το 2024.
Οι πληρωμές παρουσίασαν άνοδο 15%, φτάνοντας τα 2,8 δισ. ευρώ από 2,4 δισ. το 2023. Παράλληλα, οι διανυκτερεύσεις σημείωσαν οριακή μείωση 1% (34,5 εκατ. το 2024 από 34,9 εκατ. το 2023). Η ταχύτερη ανάκαμψη των πληρωμών οφείλεται στις πληθωριστικές πιέσεις που αύξησαν το κόστος των τουριστικών πακέτων, αλλά και στη στροφή των Ελλήνων ταξιδιωτών σε προορισμούς υψηλής τουριστικής δαπάνης στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.
Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί
Τα ταξίδια προς χώρες της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν εντυπωσιακή άνοδο σε όλα τα μεγέθη: αναχωρήσεις +15%, διανυκτερεύσεις +5%, πληρωμές +19%. Οι παραδοσιακοί προορισμοί υψηλής δαπάνης, όπως Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γαλλία και Ολλανδία, αύξησαν το μερίδιό τους από 27% σε 28%, ενώ οι γειτονικές χώρες χαμηλής δαπάνης, Βουλγαρία και Τουρκία, υποχώρησαν από 26% σε 22%.
Στα 420 ευρώ η μέση κατά κεφαλή δαπάνη
Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) αυξήθηκε 7% (€420 το 2024 από €393 το 2023), η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) 17% (€81 από €70) και η Μέση Διάρκεια Παραμονής (ΜΔΠ) μειώθηκε 9% (5,2 διανυκτερεύσεις από 5,6), σύμφωνα με τη μελέτη. Η αύξηση της ΜΚΔ οφείλεται στην υψηλότερη ημερήσια δαπάνη παρά τη μείωση της διάρκειας παραμονής, ενισχυμένη από επιλογή προορισμών υψηλής δαπάνης και αλλαγή τύπου ταξιδιού (περισσότερος παραθερισμός και city break, λιγότερες διακοπές σε φίλους/συγγενείς).
Παρά την αύξηση των δαπανών, οι βασικοί δείκτες του εξερχόμενου τουρισμού παραμένουν χαμηλότεροι σε σύγκριση με τον εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα: ΜΚΔ -27%, ΜΔΔ -9%, ΜΔΠ -20%.
Η εποχικότητα του εξερχόμενου τουρισμού κατανέμεται πιο ομοιόμορφα στα τέσσερα τρίμηνα, σε αντίθεση με τον εισερχόμενο που επικεντρώνεται στο 2ο και 3ο τρίμηνο. Το 2024 παρατηρήθηκε αύξηση του 1ου τριμήνου στις αναχωρήσεις (22% από 20%) και στις πληρωμές (20% από 18%), ενώ το 4ο τρίμηνο ανέβηκε στις διανυκτερεύσεις (25% από 22%). Αντίθετα, μειώθηκαν τα μερίδια του 3ου τριμήνου σε όλες τις κατηγορίες
