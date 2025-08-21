Καταγγελίες-ρεκόρ για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο σε «Αppodixi» και ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ( ΑΑΔΕ ) φαίνεται να έχει βρει έναν απρόσμενο σύμμαχο στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής: τους ίδιους τους πολίτες.

Μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή «Appodixi», οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τη νομιμότητα των αποδείξεων που λαμβάνουν και, εφόσον εντοπίσουν παρατυπίες, να τις καταγγέλλουν στη Φορολογική Διοίκηση – ανώνυμα ή επώνυμα.

Πάνω από 200.000 αναφορές στο Appodixi

Από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως σήμερα έχουν κατατεθεί 208.534 καταγγελίες, εκ των οποίων οι 112.855 επώνυμες και οι 95.679 ανώνυμες, για «προβληματικές» αποδείξεις που δεν διαβιβάστηκαν ή παρουσίαζαν αποκλίσεις. Η υπεροχή των επώνυμων αναφορών καταδεικνύει ότι λειτουργεί το κίνητρο της χρηματικής επιβράβευσης: όταν οι έλεγχοι αποδεικνύουν την παρανομία, ο καταγγέλλων λαμβάνει αμοιβή που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο της αξίας της απόδειξης, με ανώτατο όριο τις 3.000 ευρώ.

58.907 καταγγελίες στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Μεγάλη ανταπόκριση γνωρίζει και η ειδική πλατφόρμα καταγγελιών που λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2023 στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της ΑΑΔΕ. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 58.907 καταγγελίες, από τις οποίες:

- 51.252 αφορούν φορολογικές παραβάσεις

- 753 τελωνειακά αδικήματα, κυρίως υποθέσεις λαθρεμπορίου

- 6.902 περιστατικά διαφθοράς

Για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των καταγγελιών, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, προχώρησε στη σύσταση τριμελούς επιτροπής στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογουμένων (Κ.Ε.ΜΕ.Φ.). Έργο της είναι η αξιολόγηση και η προτεραιοποίηση των πληροφοριακών δελτίων, ώστε οι σοβαρότερες υποθέσεις να οδηγούνται άμεσα σε έλεγχο.

Κάθε καταγγελία «φιλτράρεται» και βαθμολογείται με βάση την επικινδυνότητα και τη βαρύτητά της. Όσες συγκεντρώνουν υψηλή βαθμολογία ενεργοποιούν άμεσα ελέγχους, ενώ οι χαμηλής σημασίας τίθενται στο αρχείο.

Η κλίμακα αξιολόγησης

Οι αναφορές που φτάνουν στην ΑΑΔΕ διοχετεύονται μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες και κατηγοριοποιούνται ως εξής:

0: Υπόθεση χωρίς ενδιαφέρον – τίθεται στο αρχείο.

1: Πληροφορία μικρού ενδιαφέροντος.

2: Σημαντική πληροφορία που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση.

3: Πολύ ενδιαφέρουσα και κρίσιμη πληροφορία – διαβιβάζεται άμεσα για έλεγχο.

4: Εξαιρετικής σημασίας πληροφορία που απαιτεί άμεση και ταχεία παρέμβαση.

Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας



Η διαδικασία βαθμολόγησης και προτεραιοποίησης επιτρέπει στη Φορολογική Διοίκηση να εστιάζει στις πιο κρίσιμες υποθέσεις, αποτρέποντας σημαντικές απώλειες εσόδων και επιταχύνοντας τον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων, παράνομου πλουτισμού και ξεπλύματος χρήματος.

Πηγή: newmoney.gr