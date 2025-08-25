Οδοντωτός: Εκδρομείς εγκλωβίστηκαν σε χαλασμένο τρενάκι – Καταγγελίες για ελλιπή συντήρηση της γραμμής

Η σιδηροδρομική γραμμή του Οδοντωτού Διακοπτού - Καλαβρύτων, αποτελεί ένα από τα πιο ιστορικά και γραφικά κομμάτια του ελληνικού σιδηροδρόμου, συνδέοντας εδώ και δεκαετίες τα Καλάβρυτα με την παραθαλάσσια περιοχή του Διακοπτού.

Στις 24 Αυγούστου 2025, ωστόσο, άλλο ένα περιστατικό βλάβης, ήρθε να υπενθυμίσει με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το δίκτυο αυτό, κυρίως σε θέματα συντήρησης και ασφάλειας.

Το περιστατικό

Στις 15:27 το απόγευμα, η αμαξοστοιχία 1336 αναχώρησε από τo Διακοπτό με 38 επιβάτες για το προγραμματισμένο δρομολόγιο προς τα Καλάβρυτα. Το ταξίδι, όπως κάθε φορά, υποσχόταν εντυπωσιακές εικόνες ανάμεσα σε φαράγγια και καταπράσινες πλαγιές. Ωστόσο, λίγο μετά τις 16:00, στο 6,2 χιλιόμετρο της διαδρομής, μεταξύ των σημείων «Νιάματα» και «Πόρτες», η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης.

Η κατάσταση γρήγορα έγινε δύσκολη για τους επιβάτες, καθώς το σημείο στο οποίο συνέβη η βλάβη δεν διέθετε κάλυψη κινητής τηλεφωνίας. Έτσι κάποιοι επιβάτες κατάφεραν να επικοινωνήσουν με το «112», ενώ και ο μηχανοδηγός ενημέρωσε το σταθμαρχείο μέσω ασυρμάτου.

Οι ώρες της αναμονής και η επιχείρηση απεγκλωβισμού

Οι επιβάτες παρέμειναν στην ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία επί αρκετές ώρες, καθώς η πρόσβαση στο σημείο ήταν δύσκολη. Η αγωνία ήταν έντονη, ιδιαίτερα λόγω της απουσίας επικοινωνίας και της αβεβαιότητας για το πότε θα υπάρξει βοήθεια. Άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση μεταφοράς και απεγκλωβισμού των επιβατών με τη συνδρομή και επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η οποία και ολοκληρώθηκε στις 19:00. Οι επιβάτες μετεπιβιβάστηκαν σε εφεδρική αμαξοστοιχία που έφτασε στο σημείο και επέστρεψαν με ασφάλεια στο Διακοπτό, όπου τους περίμενε λεωφορείο της Hellenic Train για την περαιτέρω εξυπηρέτησή τους προς τα Καλάβρυτα, τον αρχικό τους προορισμό.

Προβλήματα συντήρησης

Το περιστατικό της 24ης Αυγούστου δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά, αντιθέτως, είναι απόρροια μιας μακράς περιόδου ελλιπούς συντήρησης και αδιαφορίας από τις αρμόδιες αρχές και τους υπεύθυνους φορείς διαχείρισης της γραμμής. Σύμφωνα με επανειλημμένα ρεπορτάζ του kalavrytanews.com και της εφημερίδας «Ώρα των Καλαβρύτων», τα τελευταία χρόνια παρατηρείται εμφανής μείωση του ενδιαφέροντος τόσο από πλευράς του ΟΣΕ όσο και των Ιταλών της Hellenic Train στο ζήτημα της συντήρησης των συρμών, αλλά και της ίδιας της γραμμής.

Η κατάσταση αυτή έχει επιδεινωθεί μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που σημειώθηκε στο Διακοπτό τον Ιούλιο του 2023, καθώς από τότε δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για τη θωράκιση και αποκατάσταση της γραμμής. Η απουσία έργων και επενδύσεων στη συντήρηση δημιουργεί ένα «επικίνδυνο μείγμα» από αστοχίες, τεχνικά προβλήματα και σφάλματα που απειλούν ευθέως τόσο την ασφάλεια των επιβατών όσο και τη βιωσιμότητα του ίδιου του συγκοινωνιακού μέσου.

Το περιστατικό αυτό φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της ανάληψης ευθυνών από τους εμπλεκόμενους φορείς. Η ανάγκη για άμεση εμπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κρίνεται επιτακτική, καθώς μόνο με τη συνεργασία όλων των αρμόδιων αρχών μπορεί να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας του Οδοντωτού με όρους ασφάλειας και αξιοπιστίας.

Η τοπική κοινωνία, οι δημοσιογράφοι και οι φορείς μεταφοράς έχουν επανειλημμένα κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου ζητώντας την εντατικοποίηση των ελέγχων και την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών συντήρησης. Παράλληλα, η Πολιτεία καλείται να θέσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση αυτών των υποδομών, που αποτελούν όχι μόνο μέσο μετακίνησης, αλλά και μέρος της πολιτιστικής και τουριστικής ταυτότητας της περιοχής.

Η φήμη της γραμμής

Για τους 38 επιβάτες της αμαξοστοιχίας 1336, η διαδρομή μετατράπηκε σε μια απρόσμενη περιπέτεια, με αγωνία και ταλαιπωρία, αλλά και με αίσθημα ανασφάλειας ως προς τη λειτουργία του δικτύου. Η φήμη του Οδοντωτού ως ασφαλούς και αξιόπιστου τρόπου μετακίνησης δέχεται πλήγμα, γεγονός που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στον τουρισμό και την οικονομία της περιοχής.

Το περιστατικό αυτό πρέπει να αποτελέσει αφορμή για ριζικές αλλαγές στην πολιτική συντήρησης και διαχείρισης της γραμμής.

Η περιπέτεια της αμαξοστοιχίας 1336 αναδεικνύει με τον πιο εμφατικό τρόπο την ανάγκη για άμεση ενίσχυση της συντήρησης των συρμών και της σιδηροδρομικής γραμμής του Οδοντωτού. Η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η φήμη της γραμμής πρέπει να μπουν στο επίκεντρο της πολιτικής τόσο της Hellenic Train όσο και του ΟΣΕ και των τοπικών αρχών.

Η σύνδεση Καλαβρύτων – Διακοπτού είναι ένα πολύτιμο κεφάλαιο για την περιοχή αφού αποτελεί την τουριστική «ατμομηχανή» με περισσότερους από 200.000 επισκέπτες το χρόνο. Η προστασία και αναβάθμισή της πρέπει να αποτελέσει συλλογικό στόχο, για να διασφαλιστεί ότι το θρυλικό αυτό τρενάκι θα συνεχίσει να κινείται με ασφάλεια στους ορεινούς και μοναδικούς διαδρόμους του Βουραϊκού.

πηγη ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-NEWS