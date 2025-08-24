Οδοντωτός: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που έκανε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, με 38 επιβάτες

Κοντά στην περιοχή Τρικλιά λόγω τεχνικού προβλήματος.
Ακινητοποιήθηκε συμρός του Οδοντωτού με 38 επιβάτες.
Η Hellenic Train ενημερώνει με ανακοίνωσή της "το επιβατικό κοινό ότι σήμερα, στις 15:27, η αμαξοστοιχία 1336, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό – Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Τρικλιά λόγω τεχνικού προβλήματος.
Άμεσα κινητοποιήθηκε εφεδρικός συρμός, ο οποίος μετέβη στο σημείο. Οι 38 επιβάτες πρόκειται να μεταφερθούν από την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία στον συρμό βοηθείας, υπό την επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η άφιξη της οποίας αναμένεται. Ο συρμός βοηθείας θα επιστρέψει στο Διακοπτό με τους 38 επιβάτες.
Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια του περιστατικού και ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού.
Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των δρομολογίων στη γραμμή Διακοπτό– Καλάβρυτα".
