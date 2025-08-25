Μια μικρή ζούγκλα στο δρόμο προς το Δασύλλιο - ΦΩΤΟ

Μόλις λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε περιοχές της Πάτρας, μια μικρή «ζούγκλα» εκτείνεται στις παρυφές του Δασυλλίου, προκαλώντας ανησυχία αλλά και προβληματισμό στους κατοίκους της πόλης.

Στον δρόμο που συνδέει το Υδραγωγείο με το Δασύλλιο, ξερά κλαδιά και χόρτα θυμίζουν μιας πρώτης ποιότητας… καύσιμη ύλη, ενισχύοντας τον φόβο ότι οποιαδήποτε σπίθα θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφή, στον μοναδικό πνεύμονα πρασίνου της πόλης.

Οι κάτοικοι εκφράζουν την αγωνία τους και καλούν σε άμεση παρέμβαση, τονίζοντας ότι τέτοιες περιοχές δεν είναι μόνο αισθητικά σημαντικές, αλλά έχουν ζωτική σημασία για την ποιότητα ζωής στην πόλη και την προστασία του περιβάλλοντος.