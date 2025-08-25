Back to Top
Πάτρα: Το γαμήλιο γλέντι κατέληξε σε θρήνο

Κατέρρευσε και πέθανε ο παππούς της νύφης κατά τη διάρκεια της γιορτής

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/08/2025) σε πολυχώρο εκδηλώσεων στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια γαμήλιου γλεντιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο παππούς της νύφης κατέρρευσε ξαφνικά και έχασε τη ζωή του.

Η ατμόσφαιρα χαράς μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε σκηνικό θλίψης, καθώς η πιο ευτυχισμένη στιγμή για το ζευγάρι επισκιάστηκε από την απώλεια αγαπημένου μέλους της οικογένειας.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Γάμος

