Πάτρα: Το γαμήλιο γλέντι κατέληξε σε θρήνο

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/08/2025) σε πολυχώρο εκδηλώσεων στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια γαμήλιου γλεντιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο παππούς της νύφης κατέρρευσε ξαφνικά και έχασε τη ζωή του.

Η ατμόσφαιρα χαράς μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε σκηνικό θλίψης, καθώς η πιο ευτυχισμένη στιγμή για το ζευγάρι επισκιάστηκε από την απώλεια αγαπημένου μέλους της οικογένειας.