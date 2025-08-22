«Φωτιά» τα εξοχικά στα νησιά - Ποιοι τα αγοράζουν από το εξωτερικό

Ο χάρτης των τιμών ανά την Ελλάδα

Με τις τιμές να παρουσιάζουν άνοδο ακόμη και σχεδόν κατά 50% σε σύγκριση με το 2019 στα ελληνικά νησιά, οι top 5 χώρες με τη μεγαλύτερη ζήτηση για κατοικίες προς πώληση είναι οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Γαλλία. Ειδικότερα, την τελευταία εξαετία, στα νησιά του Ιονίου, η μέση ζητούμενη τιμή (ΜΖΤ) πώλησης κατοικιών αυξήθηκε κατά 49,3% για την περίοδο 2019-2025, φτάνοντας σήμερα (2ο τρίμηνο 2025) τις 2.389 ευρώ /τ.μ. Στην Κρήτη, η άνοδος είναι επίσης θεαματική, με τη ΜΖΤ να διαμορφώνεται στις 2.105 ευρώ/τ.μ., καταγράφοντας αύξηση 40,4% σε σχέση με το 2019. Τα νησιά του Αιγαίου συνεχίζουν να σημειώνουν τις μεγαλύτερες τιμές, με τη ΜΖΤ πώλησης κατοικίας το 2025 να φτάνει τις 2.778 ευρώ/τ.μ., αυξημένη κατά 38,9% από το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Τα στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση για τα ελληνικά νησιά του δικτύου αγγελιών Spitogatos (www.spitogatos.gr), εστιάζοντας και στην εξέλιξη των μέσων ζητούμενων τιμών πώλησης κατοικιών στην εξαετία.

Κυκλάδες «Τα νησιά των Κυκλάδων αποτελούν για πολλούς τον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό, καθώς προσφέρουν επιλογές που καλύπτουν κάθε προτίμηση. Από την κοσμοπολίτικη Μύκονο μέχρι την εναλλακτική Αμοργό, η ποικιλομορφία των Κυκλάδων προσφέρει λύσεις για όλα τα γούστα και προτιμήσεις. Η ποικιλομορφία τους αντικατοπτρίζεται και στην κτηματαγορά», αναφέρεται στην ανάλυση. Κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, τα περισσότερα Κυκλαδονήσια καταγράφουν αυξήσεις στις ΜΖΤ πώλησης κατοικιών, με εξαίρεση τη Νάξο, τη Σέριφο και τη Σίκινο, όπου οι τιμές παραμένουν σχετικά σταθερές σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Σημαντική ετήσια άνοδος, άνω του 20%, παρατηρείται σε Αντίπαρο και Φολέγανδρο, συγκριτικά με το 2ο τρίμηνο του 2024. Τα ακριβότερα νησιά των Κυκλάδων την ίδια περίοδο είναι η Μύκονος, η Αντίπαρος και η Πάρος. Επτάνησα Τα Επτάνησα αποτελούν διαχρονικά έναν ιδιαίτερα δημοφιλή καλοκαιρινό προορισμό, τόσο για Έλληνες όσο και για επισκέπτες από το εξωτερικό, με συνεχώς αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα. Η δυναμική αυτή επηρεάζει άμεσα το ενδιαφέρον δυνητικών αγοραστών, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, η Κέρκυρα αναδεικνύεται ως το νησί με τη μεγαλύτερη ζήτηση για αγορά κατοικίας, ενώ οι Παξοί καταγράφουν τις υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές πώλησης κατοικιών. Στον αντίποδα, πιο οικονομικά προσιτές επιλογές εντοπίζονται στην Κέρκυρα και στα Κύθηρα. Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις ΜΖΤ, άνω του 20%, καταγράφεται στη Λευκάδα, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Σποράδες

Εστιάζοντας στην κτηματαγορά των Σποράδων και ειδικότερα στην αγορά κατοικίας, παρατηρείται θεαματική αύξηση της μέσης ζητούμενης τιμής (ΜΖΤ) για κατοικίες προς πώληση, άνω του 30%, στην Αλόννησο κατά το 2ο τρίμηνο του 2025 σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, με τη ΜΖΤ να φτάνει τις 2.672 ευρώ/τ.μ. Η Σκιάθος παραμένει το ακριβότερο νησί των Σποράδων, με τη ΜΖΤ πώληςη να ανέρχεται στις 3.273 ευρώ/τ.μ. Νησιά Αργοσαρωνικού «Η εγγύτητά τους με την Αθήνα, σε συνδυασμό με τη σπάνια ομορφιά τους, έχει χαρίσει στα νησιά του Αργοσαρωνικού διεθνή αναγνώριση αλλά και μεγάλη δημοφιλία, όχι μόνο για διακοπές αλλά και για αγορά κατοικίας», αναφέρεται σχετικά. Εξετάζοντας περαιτέρω την κτηματαγορά στα νησιά του Αργοσαρωνικού, παρατηρείται ότι η Ύδρα αποτελεί το πιο ακριβό νησί της περιοχής για αγορά κατοικίας, με τη μέση ζητούμενη τιμή (ΜΖΤ) πώλησης να βρίσκεται στις 6.500 ευρώ/τ.μ. Αύξηση άνω του 10,0% καταγράφηκε στη Σαλαμίνα κατά το 2ο τρίμηνο του 2025, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024. Η Σαλαμίνα, η Αίγινα και οι Σπέτσες συγκαταλέγονται στα πιο δημοφιλή νησιά, σύμφωνα με τις αναζητήσεις των δυνητικών αγοραστών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Νησιά Βορείου Αιγαίου Η Ικαρία, γνωστή για τις πολιτιστικές της εκδηλώσεις, τις παραδοσιακές γιορτές και τον μοναδικό τρόπο ζωής που συνδέεται με τη μακροζωία, παραμένει το νησί του Βορείου Αιγαίου με τις υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) κατοικιών προς πώληση. Αντίθετα, η Σάμος καταγράφει τις πιο προσιτές τιμές για αγορά κατοικίας, με ΜΖΤ στα 950 ευρώ/τ.μ. Όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου παρουσίασαν αυξήσεις στις MZT πώλησης, με τη Χίο όμως να σημειώνει τη μεγαλύτερη άνοδο (+7,1%).