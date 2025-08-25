Οδοντωτός: Καρέ καρέ η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 38 επιβατών από το τρένο

Ταλαιπωρία και αγωνία για επιβάτες του Οδοντωτού χθες καθώς το τρενάκι που ενώνει το Διακοπτό με τα Καλάβρυτα μέσα από μια μαγευτική διαδρομή, ξέμεινε.

Συγκεκριμένα, ακινητοποιήθηκε την Κυριακή 24 Αυγούστου συρμός με 38 επιβάτες, κοντά στην περιοχή Τρικλιά λόγω τεχνικού προβλήματος, με αποτέλεσμα να στηθεί επιχείρηση απεγκλωβισμού τους.

Οι επιβάτες μετακινήθηκαν σε εφεδρική αμαξοστοιχία με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Μάλιστα ενεργοποιήθηκε ειδικό τμήμα της 6ης ΕΜΑΚ.

