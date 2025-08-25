Back to Top
Οδοντωτός: Καρέ καρέ η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 38 επιβατών από το τρένο

φωτο apohxos.gr

φωτο apohxos.gr

Ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία λόγω τεχνικού προβλήματος

Ταλαιπωρία και αγωνία για επιβάτες του Οδοντωτού χθες καθώς το τρενάκι που ενώνει το Διακοπτό με τα Καλάβρυτα μέσα από μια μαγευτική διαδρομή, ξέμεινε.

Συγκεκριμένα, ακινητοποιήθηκε την Κυριακή 24 Αυγούστου συρμός με 38 επιβάτες, κοντά στην περιοχή Τρικλιά λόγω τεχνικού προβλήματος, με αποτέλεσμα να στηθεί επιχείρηση απεγκλωβισμού τους.

Οι επιβάτες μετακινήθηκαν σε εφεδρική αμαξοστοιχία με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Μάλιστα ενεργοποιήθηκε ειδικό τμήμα της 6ης ΕΜΑΚ.

