Γυναικοκτονία στον Βόλο: Στον θώρακα το θανατηφόρο χτύπημα - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Ο θάνατος της 36χρονης γυναίκας, που δολοφονήθηκε από τον 40χρονο σύζυγό της το πρωί της Παρασκευής στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου ζούσε η οικογένεια στον Βόλο και μπροστά στα τέσσερα παιδιά τους, προκλήθηκε από θωρακική κάκωση, που προήλθε από τέμνον όργανο, το οποίο παραπέμπει σε εργαλείο ψησίματος με μορφή παρόμοια με μαχαίρι.

Αυτό ήταν το συμπέρασμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη σορό της γυναίκας, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σώμα της διαπιστώθηκαν επίσης πολλαπλές άλλες παρόμοιες κακώσεις.



Για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδιοικογενειακής βίας διώκεται ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 36χρονης, που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου και αναμένεται να απολογηθεί αύριο Τρίτη στις 10:00 το πρωί.

Στο μεταξύ, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.

Το προφίλ του δράστη

Σκληρό και αμετανόητο χαρακτηρίζουν οι Αρχές τον 40χρονος δράστη της δολοφονίας της 36χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών. “Καλά της έκανα… Αυτό της άξιζε. Με απατούσε”, ήταν τα πρώτα λόγια, που φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, που τον συνέλαβαν σ’ ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο, 200 μέτρα από το σπίτι του. Ο 40χρονος ήταν γνώριμος στις αστυνομικές Αρχές, καταδικασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών και πλαστογραφία. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, που, πριν από δύο μήνες, προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του, μπροστά στα μάτια της οικογένειάς τους, στο σπίτι τους.

πηγή ertnews.gr