Βόλος: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 40χρονο που σκότωσε τη γυναίκα του

Όσον αφορά στον 40χρονο, με εντολή της εισαγγελίας, θα διερευνηθεί η νοσηλεία που είχε τον περασμένο Ιούνιο σε ψυχιατρείο και για τις συνθήκες υπό τις οποίες αφέθηκε ελεύθερος.

Η εισαγγελία διέταξε κοινωνική έρευνα για τα ανήλικα τέκνα του ζεύγους ως προς το πού πρέπει να οδηγηθούν. Μέχρι στιγμής μένουν με τους συγγενείς της μητέρας.

Έπειτα έλαβε προθεσμία από την Ανακριτή για να απολογηθεί την Τρίτη στις 10:00.

Τη στιγμή που έφτασε, οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν «Γιατί το έκανες;» και αν το έχει μετανιώσει, ωστόσο εκείνος παρέμεινε σιωπηλός και με κατεβασμένο το κεφάλι .

Το κατώφλι του εισαγγελέα πέρασε το πρωί της Κυριακής 24 Αυγούστου ο 40χρονος που σκότωσε τη γυναίκα του , μπροστά στα μάτια των παιδιών τους στον Βόλο.

«Με απατούσε η γυναίκα μου, τι να έκανα»

«Με απατούσε η γυναίκα μου, τι να έκανα» φέρεται να ήταν τα πρώτα λόγια του 40χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη το Σάββατο το μεσημέρι σε απόσταση περίπου 500 μέτρα από το σημείο που διέπταξε το φρικτό έγκλημα. Η Αστυνομία είχε εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, εξετάζοντας εξονυχιστικά τα πλάνα από κάμερες ασφαλείας, ενώ υπήρξε και μαρτυρία γειτόνισσας, σύμφωνα με την οποία τον είδε να κυκλοφορεί έξω από το σπίτι του χθες βράδυ. Τελικά συνελήφθη σε οικόπεδο στην οδό Ευρυπίδου, όπου κοιμόταν μέσα στα χόρτα και όπου τον εντόπισε γείτονας, που κάλεσε στην Αστυνομία.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας thenewspaper.gr, το πρώτο πράγμα που ζήτησε από τους αστυνομικούς μόλις του πέρασαν χειροπέδες, ήταν λίγο νερό, καθώς για 29 ώρες δεν είχε φάει και δεν είχε πιει νερό.

Είχε επιτεθεί με μαχαίρι και στον εργοδότη του – Το βαρύ ποινικό παρελθόν του δολοφόνου

Σύμφωνα με μία μαρτυρία στο MEGA, ο 40χρονος φαίνεται πως κατά το παρελθόν είχε επιτεθεί με μαχαίρι και στον εργοδότη του. «Πριν κάποιο καιρό δούλευε σε εργολάβο κάπου στην Μακεδονία, βόρεια Ελλάδα. Είχε μια διαφωνία με το αφεντικό του και του είχε βγάλει μαχαίρι τον είχε απειλήσει» ανέφερε χαρακτηριστικά η μαρτυρία αυτή.

Ο δράστης έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν τόσο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όσο και για ενδοοικογενειακή βία, ενώ έχει νοσηλευτεί και σε ψυχιατρική κλινική. Συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2024 συνελήφθη στον Βόλο για διοικητική απέλαση.

Το 2020 καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών. Το 2018 του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους για ψευδή ανωμοτί κατάθεση. Το 2013 συνελήφθη για πλαστογραφία και παράνομη είσοδο στη χώρα. Τον περασμένο Ιούνιο, με εντολή εισαγγελέα, εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.