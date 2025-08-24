Δυτ. Ελλάδα: Ιδιοκτήτης καντίνας και αστυνομικός έσωσαν 67χρονο από πνιγμό

Από βέβαιο θάνατο έσωσαν έναν 67χρονο άντρα, ένας ιδιοκτήτης καντίνας και ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, στην παραλία του Αγ. Ηλία Πύργου Ηλείας, το πρωί της Κυριακής.

Ήταν περίπου στις 11 όταν εντοπίστηκε ο 67χρονος που παραθερίζει στην περιοχή να επιπλέει στο νερό.

Άμεσα ο ιδιοκτήτης καντίνας έπεσε στο νερό για να τον ανασύρει και έπειτα εναλλάξ με τον αστυνομικό που βρισκόταν οικογενειακά στο σημείο και εκτός υπηρεσίας, του έκαναν ΚΑΡΠΑ, προσπαθώντας να τον επαναφέρουν.

Κατάφεραν να βγάλει το θαλασσινό νερό που είχε καταπιεί και να επανακτήσει τις αισθήσεις του, έως ότου έρθει το ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 67χρονος άντρας μεταφέρθηκε στη νοσηλευτική μονάδα Πύργου, έχοντας τις αισθήσεις του και η εικόνα του εκεί μετά την εξέταση των γιατρών είναι καλή, αλλά θα χρειαστεί η διακομιδή του σε νοσοκομείο της Πάτρας, που θα γίνει άμεσα.

Το φετινό καλοκαίρι τα περιστατικά πνιγμού είναι πολλά στην Ηλεία και ευτυχώς στην περίπτωση του Αγ. Ηλία σήμερα, δύο συμπολίτες μας κατάφεραν χάρη στις άμεσες κινήσεις τους και την καλή γνώση των πρώτων βοηθειών, να κρατήσουν ζωντανό έναν συνάνθρωπό μας...

