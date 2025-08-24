Πάτρα: Δίκυκλο ξέφυγε της πορείας του- Δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, κοντά στη Μαρίνα της Πάτρας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο νεαρών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν ένα αγόρι και ένα κορίτσι, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολωνάκι πάνω στο πεζοδρόμιο. Η σύγκρουση ήταν δυνατή, με αποτέλεσμα και οι δύο επιβαίνοντες να τραυματιστούν.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τους τραυματίες λίγο μετά τις 6 το πρωί στο Νοσοκομείο της Πάτρας.

Τις συνθήκες του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Πατρών, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της εκτροπής του δικύκλου.